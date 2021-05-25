Ersin Destanoğlu için geldiler! Nice'ten flaş teklif

Fransız ekibi Nice, Ersin Destanoğlu için Beşiktaş'a 5 milyon euro teklif etti.

25 Mayıs 2021 Salı - 10:18
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Süper Lig'de 16. kez mutlu sona ulan Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'na Fransız ekiplerini gözünü dikti.
 
5 milyon euroluk teklif
 
L'Equipe'in haberine göre, Ligue 1 ekibi Nice, Destanoğlu için resmi teklifini yaptı. Nice, futbol direktörü Fournier'in Türkiye'ye gelerek performansını yakından takip ettiği Ersin için Beşiktaş'a 5 milyon euro'luk teklifte bulundu. Beşiktaş'ın istediği rakamın 12 milyon euro'dan aşağı olmadığı vurgulandı.
 
Nice'in yanından bir başka Ligue 1 ekibi Lille de Ersin Destanoğlu'nun peşinde. Fransa'da şampiyon olan Lille yeni sezon öncesi Ersin için temaslarını sıklaştıracak. Ersin bu sezon siyah-beyazlı takımda 35 maça çıktı.

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Etiketler: ersin destanoğlu beşiktaş
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