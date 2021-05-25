Ersin Destanoğlu için geldiler! Nice'ten flaş teklif

Süper Lig'de 16. kez mutlu sona ulan Beşiktaş 'ta Ersin Destanoğlu'na Fransız ekiplerini gözünü dikti.

5 milyon euroluk teklif



L'Equipe'in haberine göre, Ligue 1 ekibi Nice, Destanoğlu için resmi teklifini yaptı. Nice, futbol direktörü Fournier'in Türkiye'ye gelerek performansını yakından takip ettiği Ersin için Beşiktaş'a 5 milyon euro'luk teklifte bulundu. Beşiktaş'ın istediği rakamın 12 milyon euro'dan aşağı olmadığı vurgulandı.