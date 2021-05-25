Ersin Destanoğlu için geldiler! Nice'ten flaş teklif

25 Mayıs 2021 Salı - 10:18
Süper Lig'de 16. kez mutlu sona ulan Beşiktaş
'ta Ersin Destanoğlu'na Fransız ekiplerini gözünü dikti.
5 milyon euroluk teklif
L'Equipe'in haberine göre, Ligue 1 ekibi Nice, Destanoğlu için resmi teklifini yaptı. Nice, futbol direktörü Fournier'in Türkiye'ye gelerek performansını yakından takip ettiği Ersin için Beşiktaş'a 5 milyon euro'luk teklifte bulundu. Beşiktaş'ın istediği rakamın 12 milyon euro'dan aşağı olmadığı vurgulandı.
Nice'in yanından bir başka Ligue 1 ekibi Lille de Ersin Destanoğlu'nun peşinde. Fransa
'da şampiyon olan Lille yeni sezon öncesi Ersin için temaslarını sıklaştıracak. Ersin bu sezon siyah-beyazlı takımda 35 maça çıktı.