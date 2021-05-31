Ersin Destanoğlu'nun bonservis bedeli belli oldu

Beşiktaş yönetimi yetenekli eldiven Ersin Destanoğlu için 10 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

31 Mayıs 2021 Pazartesi - 8:34
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Sezonu şampiyonlukla kapatarak Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım hakkı kazanan Beşiktaş’ta, yönetim dış transfer kadar iç transfere de büyük önem veriyor. Öncelikle mevcut kadronun büyük bir bölümünü korumak isteyen siyah-beyazlı yönetim, bu nedenle Ersin ve Utku’ya önümüzdeki sezon da kadroda yer vermek istiyor.
 
Utku ile üç senelik yeni bir sözleşme imzalayacak olan Beşiktaş Yönetimi, Ersin hakkında ise gelecek olan tekliflere göre karar verilecek. 5-6 milyon euro gibi bonservis bedellerinin konuşulduğu bir masada Ersin’i kesinlikle vermeyecek olan yönetimdeki bazı isimlerin, “Bu paraya Ersin’i bıraksak yeni bir kaleci için yine aynı parayı harcamak zorundayız” ifadelerini kullandığı öğrenildi.
 
Fabri’nin giderken kazandırdığı paranın büyük bir kısmının Karius’a gittiğini konuşan yöneticilerin, Ersin’in 10 milyon euro gibi bir rakamın altına satılmasına soğuk baktıkları bildirildi. Ersin ve Utku’yu takımda tutmak isteyen yönetimin, üçüncü kaleci olarak daha tecrübeli ve bonservisi elinde olan yerli bir isme sıcak baktığı vurgulandı. Kale konusunda geçen sene riskli olmasına rağmen önemli kararlar alan Sergen Yalçın, bu konuda yine son kararı verecek olan isim olacak.

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Etiketler: ersin destanoğlu beşiktaş
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