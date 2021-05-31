Ersin Destanoğlu'nun bonservis bedeli belli oldu



Sezonu şampiyonlukla kapatarak Şampiyonlar Ligi ’ne doğrudan katılım hakkı kazanan Beşiktaş ’ta, yönetim dış transfer kadar iç transfere de büyük önem veriyor. Öncelikle mevcut kadronun büyük bir bölümünü korumak isteyen siyah-beyazlı yönetim, bu nedenle Ersin ve Utku’ya önümüzdeki sezon da kadroda yer vermek istiyor.

Utku ile üç senelik yeni bir sözleşme imzalayacak olan Beşiktaş Yönetimi, Ersin hakkında ise gelecek olan tekliflere göre karar verilecek. 5-6 milyon euro gibi bonservis bedellerinin konuşulduğu bir masada Ersin’i kesinlikle vermeyecek olan yönetimdeki bazı isimlerin, “Bu paraya Ersin’i bıraksak yeni bir kaleci için yine aynı parayı harcamak zorundayız” ifadelerini kullandığı öğrenildi.