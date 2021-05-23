Ersin Fransa'ya Mert Günok Beşiktaş'a...

Fransız devlerinin transfer etmek için yoğun çaba sarfettiği Ersin Destanoğlu'nun alternatifi Mert Günok olacak.

23 Mayıs 2021 Pazar - 10:29
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Sezonu çifte şampiyon olarak tamamlayan Siyah-Beyazlılar’ın birçok ismi, daha transfer penceresi açılmadan dönemin gözdesi haline geldi. Bu isimler arasından takımın 20 yaşındaki genç file bekçisi Ersin Destanoğlu’nun ismi ön plana çıkıyor. Başarılı kaleciyi sezon boyunca yakından takip eden birçok Fransız kulübünün girişimlerde bulunması sonrasında Beşiktaş da yeni 1 numara konusunda çalışmalara başladı. Bu gelişmenin ardından Kara Kartal’a menacerler aracılığıyla Başakşehir’in Milli kalecisi Mert Günok’un önerildiği ortaya çıktı. Bu sezon takımında istediği kadar forma şansı bulamayan 32 yaşındaki eldivenin, 2 yıl daha kontratının bulunmasına rağmen Turuncu-Lacivertliler’den ayrılık kararı aldığı bildirildi.
 
Yönetim olumlu bakıyor
 
Fanatik'ten Gökmen Özcan'ın haberine göre; Siyah-Beyazlı yönetimin, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak olmaları sebebiyle deneyimli bir kalecinin alınmasına olumlu baktığı öğrenildi. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın ise sadece Ersin’in ayrılması halinde yeni kaleci transferine yeşil ışık yakabileceği kaydedildi.
 
Trabzonspor’un önünde Şampiyonlar Ligi var
 
Süper Lig’den Trabzonspor’un da radarında bulunan Mert Günok’un, İstanbul’daki yaşantısından memnun olduğu ve Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Beşiktaş’a transfer olmaya daha olumlu baktığı öğrenildi. Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

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Etiketler: mert günok beşiktaş
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