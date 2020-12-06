Ersun Yanal'dan ilk galibiyet

Süper Lig'de 11. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Fraport TAV Antalyaspor oldu.

YİNE ANKARAGÜCÜ'NE ATTI

Fraport TAV Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 45+3. dakikada Adis Jahovic kaydetti. 33 yaşındaki Makedon golcü, bu sezon ligde ilk kez fileleri havalandırdı. Ligde son golünü geçen sezon Ankaragücü'ne atan Jahovic, Başkent ekibi karşısında yine ağlara havalandırmanın sevincini yaşadı.

KIRMIZI KART VE PENALTI İPTAL

Maçın 24. dakikasında Halil Umut Meler, Eren Albayrak'a gösterdiği kırmızı kart ve çaldığı penaltı düdüğünün ardından VAR uyarısıyla pozisyonu izledi. Meler, pozisyonu izledikten sonra kartı ve Ankaragücü lehine verdiği penaltıyı iptal etti.

ERSUN YANAL İLE İLK KEZ

Ersun Yanal yönetiminde üçüncü lig maçında ilk galibiyetini alan ve 7 maç sonra kazanan Fraport TAV Antalyaspor puanını 14'e yükseltti. Henüz galibiyeti olmayan Ankaragücü 2 puanla haftayı yine son sırada kapattı.