Ersun Yanal: Kendi oyunumuzu oynayacağız!

Fenerbahçe’de teknik heyet Sivas spor maçının hazırlıklarını tamamladı. Ligin en etkili takımı konumundan olan Demir Grup Sivasspor karşısında tüm analizler yapıldı. Sezon başı kırmızı-beyazlı takıma karşı oynanan ve kaybedilen Cumhuriyet Kupası maçı dahil olarak rakibin tüm maçları izlendi.

Buna göre rakibe karşı önlemler alınacak olsa da sarı-lacivertliler kendi oyunundan ödün vermeyecek.

Sivasspor’un sert oynayan, kendi yarı sahasında bekleyen ve kapılan toplarla sonuca giden bir takım olduğu tespiti yapıldı.

Geçiş hücumlarını en hızlı oynayan takımlardan biri olan Sivas’ın bunları yapmaması için önlemler söz konusu olacak.

Bu nedenle Emre’nin yerine orta sahada Ozan’ın oynaması söz konusu. Rakibin geçiş hücumlarıyla ilgili orta saha ve savunma oyuncuları uyarıldı ve dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. Bu bölgede top kayıplarının pahalıya patlayabileceği ifade edildi.

Bu önlemlere rağmen Fenerbahçe her zaman olduğu gibi hücum oynamak için sahaya çıkacak.

Üç puan için kendi oyunlarını oynamak zorunda oldukları oyunculara aktarıldı. Maçın içinde rakibin hızlı hücumlarına önlem almalarına rağmen sarı-lacivertliler oyunu rakip yarı sahaya yıkıp, hızlı pas oyunları ve kanat akınlarıyla sonuca gitmeye çalışacak.

Sarı alarmı