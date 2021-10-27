Ersun Yanal sürprizi! Süper Lig ekibi...

27 Ekim 2021 Çarşamba - 10:31
Cihat Arslan ile yollarını ayıran Kasımpaşa
'nın Ersun Yanal
'a teklif götürdüğü iddia edildi. Ersun Yanal'ın teklifi reddettiği belirtilirken İstanbul
ekibinde yeni teknik direktörün en geç birkaç gün içinde belli olacağı kaydedildi. Kasımpaşa'nın ismi eski hocaları Şenol Can'la anılmış ancak kulüp başkan vekili Hasan
Hilmi Öksüz söz konusu haberleri yalanlamıştı.
SERKAN REÇBER'İN HEDEFİNDE 2 İSİM VAR
Öte yandan Kasımpaşa'da tekrar CEO
görevine getirilen Serkan Reçber, teknik direktör arayışlarını hızlandırdı. Serkan Reçber'in İstanbul ekibindeki önceki döneminde de birlikte çalıştığı Mehmet Altıparmak ve İrfan Buz
'la görüştüğü öne sürüldü. Mehmet Altıparmak geçtiğimiz hafta Samsunpor ile İrfan Buz ise ekim ayı başında Yeni Malatyaspor ile yollarını ayırmıştı.
Kasımpaşa'da takımı şu anda altyapıdan yetişen hocalar çalıştırırken teknik direktör konusunun en geç birkaç gün içinde çözüme kavuşacağı öğrenildi.