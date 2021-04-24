Ersun Yanal ve Aziz Çetin çıldırdı! 'Yayıncı kuruluşa çağrımız var'

Galatasaray mağlubiyetinden sonra Mete Kalkavan hakkında sert ifadeler kullanan Antalyaspor cephesi "Yayıncı kuruluşa da çağrım var, inşallah bir Anadolu takımı da İstanbul takımına gol atığında Milli Takım gol atmış gibi bağırırsınız." dedi.

24 Nisan 2021 Cumartesi - 23:16
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Antalyaspor teknik direktörü Ersun Yanal, Galatasaray'a 1-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
 
Maçta 10 kişi kalmalarının her şeyi değiştirdiğini söyleyen Yanal, "Çok alternatifimiz yok, hamle şansımız hiç yok. Podolski'nin kırmızı kartından sonra da her şey değişti. Hamle şansınız olmayınca saha içerisinde bile değişiklik yapamıyorsunuz." dedi.
 
"Çok kötü bir dönemden geçiyoruz"
 
Takımda ciddi bir kadro sıkıntısının olduğu belirten çalıştırıcı, "Çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Bugün kayıp büyük oldu, puan kaybedebilirsiniz ama oyuncu kaybetmek en kötüsü. Zaten zor bir durumdan geçiyoruz. Takım bir bütün olduğu zaman doğru oyunu oynayabiliyoruz ama biz 4 haftadır bu takımdan uzak kaldık, çok derin bir kadroya sahip değiliz. Takımda ciddi bir kadro sıkıntısı var, bir çözüm bulmak zorundayız. Bahanesi yok, bir çözüm bulmak zorundayız" ifadelerini kullandı.
 
AZİZ ÇETİN: METE KALKAVAN'IN CAMİAMIZLA PROBLEMLERİ VAR

Aziz Çetin yaptığı açıklamada, "Eksiklerimiz vardı, hem sakatlıklar, hem de tüm dünya gibi kovid belasıyla uğraşıyoruz. Maçtan önce basın açıklaması yaptık. Hakemle ilgili açıklamalar yaptık. Bazı konulara dikkat çekmeye çalıştık, inşallah kamuoyu gözlemlemiştir. Mete Kalkavan ile ilgili camiamızın problemleri var. 3 gün önce Galatasaray maçını yöneten hakemin yine verilmesi, MHK'nın bu kararı tartışılsın. 4. hakem bizim yedek kulübemizle sürekli diyalogdaydı, yan kulübeye gözükmedi. Podolski'ye verilen 2. sarı çok basitti, maç sonunda Kudryashov'a niye kırmızı çıktı, anlamadım. Yayıncı kuruluşa da çağrım var, inşallah bir Anadolu takımı da İstanbul takımına gol atığında Milli Takım gol atmış gibi bağırırsınız." dedi.

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Etiketler: antalyaspor galatasaray ersun yanal aziz çetin
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