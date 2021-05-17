Ertaç Özbir'in Muslera sözleri olay oldu! 'Saygısız...'

17 Mayıs 2021 Pazartesi - 7:41
Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendiği maçta kurtarışlarıyla dikkat çeken Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir, TV 100'de yayınlanan VAR Odası programında açıklamalarda bulundu.
"Fatih hocayla hiç konuşmadım"
"Maçı bırakırsan satılmış olursun, maçı bırakmazsan satılmış olmazsın. Benim Fenerbahçe, Beşiktaş
maçlarıma da baksınlar. Fatih hocayla hiç konuşmadım, kendisiyle tanışmıyorum"
"Zaman geçirmedim"
"Maçta zaman geçirdiğimi düşünmüyorum. Zaman geçirmiş olsaydım Cüneyt hoca sarı kart gösterirdi."
"Bana saygısızlık yaptığı için yumruk işareti yaptım"
Fernando Muslera'nın kendisine saygısızlık yaptığını iddia eden başarılı kaleci, "Maç sonrası Galatasaray
lı futbolcularla teker teker tokalaştım. Muslera'yı teselli etmek istedim. Yüzüme bile bakmadı. Trip atar gibi oldu. Buz gibi kaldım. Bana saygısızlık yaptığı için yumruk işareti yaptım." dedi.