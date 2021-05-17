Ertaç Özbir'in Muslera sözleri olay oldu! 'Saygısız...'

Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir 3-1 biten maçtan sonra Muslera hakkında "Bana saygısızlık yaptığı için yumruk işareti yaptım" dedi.

17 Mayıs 2021 Pazartesi - 7:41
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da ayrılık! Tam 13 futbolcu... Taylan Antalyalı şaşırttı! Bir anda tribüne çıktı ve... Galatasaray'da ilk ayrılığın adı Gedson Fernandes! Arda Turan bombaladı! 'Biz aslında Denizli'de...' Şampiyonluk yarışı nefes kesti Göztepe'yi deviren Beşiktaş şampiyon oldu

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendiği maçta kurtarışlarıyla dikkat çeken Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir, TV 100'de yayınlanan VAR Odası programında açıklamalarda bulundu.
 
"Fatih hocayla hiç konuşmadım"
 
"Maçı bırakırsan satılmış olursun, maçı bırakmazsan satılmış olmazsın. Benim Fenerbahçe, Beşiktaş maçlarıma da baksınlar. Fatih hocayla hiç konuşmadım, kendisiyle tanışmıyorum"
 
"Zaman geçirmedim"
 
"Maçta zaman geçirdiğimi düşünmüyorum. Zaman geçirmiş olsaydım Cüneyt hoca sarı kart gösterirdi."
 
"Bana saygısızlık yaptığı için yumruk işareti yaptım"
 
Fernando Muslera'nın kendisine saygısızlık yaptığını iddia eden başarılı kaleci, "Maç sonrası Galatasaraylı futbolcularla teker teker tokalaştım. Muslera'yı teselli etmek istedim. Yüzüme bile bakmadı. Trip atar gibi oldu. Buz gibi kaldım. Bana saygısızlık yaptığı için yumruk işareti yaptım." dedi.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: muslera ertaç özbir
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Önce Fatih Terim gitti sonra onlar! Galatasaray'da 12 ayrılık Önce Fatih Terim gitti sonra onlar! Galatasaray'da 12 ayrılık
Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Kendine yeni takım bulmuş bileFenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Kendine yeni takım bulmuş bile Fenerbahçe'de sıcak saatler... Joachim Löw sürprizi ve Emre Belözoğlu...Fenerbahçe'de sıcak saatler... Joachim Löw sürprizi ve Emre Belözoğlu... Beşiktaş Salih Uçan bombasını patlattı! 3 yıllık anlaşma yapıldıBeşiktaş Salih Uçan bombasını patlattı! 3 yıllık anlaşma yapıldı
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.