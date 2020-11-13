Erteleme kalktı hükmen yenilgi geldi!

Bugüne dek sadece Ziraat Türkiye Kupası’nda uygulanan ‘A takım listesindeki oyuncu sayısı Covid-19 nedeniyle 14’ün altına inerse müsabaka ertelenmeyecek; karşılaşmaya çıkamayan takım hükmen mağlup sayılacak’ maddesinin Süper Lig’de de yürürlüğe girmesi konusunda görüş birliğine varıldığı belirtildi.

13 Kasım 2020 Cuma - 9:52
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Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Covid-19 pandemisi nedeniyle olağanüstü koşullarda oynanan 2020-21 sezonunda bir ilke daha imza atmak üzere...
 
TFF KARAR VERECEK
 
TFF ve kulüpler, bugüne dek sadece Ziraat Türkiye Kupası maçlarında uygulananan ‘A takım listesindeki oyuncu sayısı Covid-19 nedeniyle 14’ün altına inerse müsabaka ertelenmeyecek; karşılaşmaya çıkamayan takım hükmen mağlup sayılacak’ maddesinin, Süper Lig’de de uygulanması konusunda görüş birliğine vardı. Söz konusu düzenlemenin önümüzdeki günlerde TFF Yönetim Kurulu toplantısında görüşülüp karara bağlandıktan sonra hayata geçmesi bekleniyor.
 

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