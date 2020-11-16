Ertuğrul Sağlam’ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

İHA 16 Kasım 2020 Pazartesi - 20:26 | Son Güncelleme : 16 11 2020 - 20:27
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TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’un başı korona virüs pandemisinden dolayı dertte. Neredeyse kadrodaki tüm futbolcuların yakalandığı korona virüse Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ve Genel Menajer Mustafa Aztopal’ın da yakalandığı açıklandı.
 
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
“Bugün Genel Menajerimiz Mustafa Aztopal ve Teknik Direktörümüz Ertuğrul Sağlam'ın semptomatik belirtiler göstermesi neticesinde yapılan testlerinin pozitif çıktığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Tedavilerine ve ev izolasyonlarına hemen başlanan ve genel sağlık durumları iyi olan Teknik Direktörümüz Ertuğrul Sağlam ve Genel Menajerimiz Mustafa Aztopal’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Geçtiğimiz günlerde semptomatik belirtiler neticesinde yapılan testleri sonucunda Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan Başkanımız Yüksel Yıldırım ve Başkan Yardımcımız Mustafa Kemal Erkanat’ın ev izolasyonları ve tedavileri devam etmekte, genel sağlık durumları ise iyi seyretmektedir. Yine aynı tarihte testi pozitif çıkan Samsunspor Kulübü Basketbol Şubemizin Başkanı Jasper Yıldırım ise tamamen iyileşmiş ve herhangi bir belirtisi kalmamıştır. Tüm başkan ve yöneticilerimize acil şifalar ve sağlıklı geri dönüşler diliyoruz.”

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Etiketler: Samsunspor Ertuğrul Sağlam futbol
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