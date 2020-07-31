Erzurum'dan Fenerbahçe harekatı!

Süper Lig’de bu kez kalıcı olmak isteyen B.B.Erzurumspor, transferde büyük oynuyor. Mavi-Beyazlılar, Fenerbahçe’de gözden çıkarılan isimleri takıma kazandırmak istiyor. Sözleşmeleri biten Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci ile ilgilenen Doğu ekibi, Murat Sağlam ve Alper Potuk’a da kanca attı

31 Temmuz 2020 Cuma - 17:42
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Bir sezon aradan sonra Süper Lig’e geri dönmeyi başaran B.B.Erzurumspor’da yönetim bu kez temkinli...
 
Bir önceki sezon yapılan hatalardan ders çıkaran Mavi-Beyazlılar transferde kaliteli isimlere yöneldi.
 
Bu doğrultuda Fenerbahçe’de gözden çıkarılan oyuncuları hedef alan Dadaşlar, sözleşmeleri sona eren ve bonservislerini ellerinde bulunduran Tolga Ciğerci ile Mehmet Ekici’yi gündemine aldı.
 
Ayrıca Sarı- Lacivertliler’de kontratları devam eden, ancak takımda yer bulması beklenmeyen Murat Sağlam ve Alper Potuk için de kiralama teklifi yapılacak.
 
 

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