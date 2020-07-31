Erzurum'dan Fenerbahçe harekatı!

31 Temmuz 2020 Cuma - 17:42
Bir sezon aradan sonra Süper Lig’e geri dönmeyi başaran B.B.Erzurumspor’da yönetim bu kez temkinli...
Bir önceki sezon yapılan hatalardan ders çıkaran Mavi-Beyazlılar transferde kaliteli isimlere yöneldi.
Bu doğrultuda Fenerbahçe’de gözden çıkarılan oyuncuları hedef alan Dadaşlar, sözleşmeleri sona eren ve bonservislerini ellerinde bulunduran Tolga Ciğerci
ile Mehmet Ekici
’yi gündemine aldı.
Ayrıca Sarı- Lacivertliler’de kontratları devam eden, ancak takımda yer bulması beklenmeyen Murat Sağlam
ve Alper Potuk
için de kiralama teklifi yapılacak.