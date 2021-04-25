Erzurumspor 3 haftada 9 puan yaptı!

Erzurumspor, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-2 yendi ve puanını 37'e çıkardı.

25 Nisan 2021 Pazar - 18:03
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Süper Lig'de ilk beş hesapları yağan Gaziantep FK ile kümede kalma savaşı veren Erzurumspor karşılaştı. Mücadelede kazanan 3-2'lik skorla konuk ekip Erzurumspor oldu.
 
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Ricardo Gomes, 59. dakikada Hasan Hatipoğlu ve 81. dakikada Buğra Çağıran kaydetti. Gaziantep FK'nın golleri 69 ve 90. dakikalarda Muhammet Demir'den geldi.
 
Gaziantep FK'da BB Erzurumspor maçı kamp kadrosuna kaleci Günay Güvenç, Bilal Başacıkoğlu ve Enver Cenk Şahin alınmadı. Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, üç futbolcunun Kasımpaşa maçında bahis oynadığı yönelik duyumlar olduğu için kadroya alınmadığını açıkladı.
 
Ligde son üç maçını kazanan Erzurumspor puanını 37'ye yükseltti. Dört maçtır kazanamayan ve son iki maçında mağlup olan Gaziantep FK 51 puanda kaldı.
 
Süper Lig'de perşembe günü Gaziantep FK, Ankaragücü'ne konuk olacak. Erzurumspor, Başakşehir'i ağırlayacak.

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Etiketler: erzurumspor gaziantep fk
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