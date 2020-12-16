Erzurumspor Esenler Erok'u 5 golle geçti

16 Aralık 2020 Çarşamba - 15:00
Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur karşılaşmasında Hüseyin Çimşir'in takımı Erzurumspor
ile Selahaddin Dinçel'in çalıştırdığı Esenler
Erokspor kozlarını paylaştı.
Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadelede Erzurumspor 5-1 kazanarak tur atladı.
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 7. ve 20. dakikalarda Emrah Başsan
, 29'da Jugurtha Hamroun, 66'de Osman Çelik ile 76'da Ömer Şişmanoğlu kaydetti. Esenler Erokspor'un tek golü 21'de Muammer Sarıkaya'dan geldi.
Erzurumspor böylelikle Türkiye Kupası'nda son 16 takım arasına kaldı.