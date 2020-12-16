Erzurumspor Esenler Erok'u 5 golle geçti

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Esenler Erokspor'u 5-1 yenen Erzurumspor son 16 takım arasına kaldı

16 Aralık 2020 Çarşamba - 15:00
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Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur karşılaşmasında Hüseyin Çimşir'in takımı Erzurumspor ile Selahaddin Dinçel'in çalıştırdığı Esenler Erokspor kozlarını paylaştı.
 
Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadelede Erzurumspor 5-1 kazanarak tur atladı.
 
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 7. ve 20. dakikalarda Emrah Başsan, 29'da Jugurtha Hamroun, 66'de Osman Çelik ile 76'da Ömer Şişmanoğlu kaydetti. Esenler Erokspor'un tek golü 21'de Muammer Sarıkaya'dan geldi.
 
Erzurumspor böylelikle Türkiye Kupası'nda son 16 takım arasına kaldı.
 

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Etiketler: Erzurumspor Esenler Erok
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