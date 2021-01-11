Erzurumspor - Fenerbahçe (CANLI ANLATIM)

11 Ocak 2021 Pazartesi - 14:49
| Son Güncelleme : 11 01 2021 - 16:21
19'Erzurumspor çabuk çıkmak istedi Obertan sağ kanatta boş pozisyondaki Emrah'ı düşündü ancak top arkasında kalınca taca gitti.
17'Osman sol kanatta boş pozisyondaki Leo'yu gördü, onun ceza alanına yaptığı ortadan sonuç gelmedi.14'Caner sol kanattan ceza alanına doldurmak istedi ancak top Cenk Ahmet'ten geri döndü.
13'Fenerbahçe atağında Pelkas sağ kanattaki Sinan'ı düşündü ancak top hızlı savunma araya girdi.
12'Sağ kanatta toplu buluşan Cenk Ahmet içeriye çevirmek istedi ancak top Altay
'da kaldı.
10'Sağ kanattan gelişen Erzurum
spor atağında Cenk'in ortası diğer kanattaki Novikovas'a geldi, dar açıdan vuruşunda top Altay'da kaldı.
7'Caner'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta top kaleci Fernolle'de kaldı.
6'Pelkas soldan hareketlenmek istedi ancak Cenk'in faulüyle yerde kaldı.
6'Fenerbahçe kendi yarı alanıda top yaparak oyun
kurmaya çalışıyor.
4'Hızlı gelişen Erzurumspor
atağında Novikovas ceza yayı üzerinde topla buluştu, vuruşu biraz zayıf Altay'da kaldı.
1' Erzurum'da maç başladı...
Fenerbahçe 11’i: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin
, Ozan Tufan
, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Dimitrios Pelkas, Sinan Gümüş, Mame Thiam.
BB Erzurumspor 11’i: Fabien Farnolle, Cenk Ahmet Alkılıç, Adolphe Teikeu, Hasan
Hatipoğlu, Leo Schwechlen, Osman Çelik, Petrus Boumal, Emrah Başsan
, Gabriel Obertan, Arvydas Novikovas, Ricardo Gomes.