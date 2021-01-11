Erzurumspor - Fenerbahçe (CANLI ANLATIM)

19'Erzurumspor çabuk çıkmak istedi Obertan sağ kanatta boş pozisyondaki Emrah'ı düşündü ancak top arkasında kalınca taca gitti.



17'Osman sol kanatta boş pozisyondaki Leo'yu gördü, onun ceza alanına yaptığı ortadan sonuç gelmedi.14'Caner sol kanattan ceza alanına doldurmak istedi ancak top Cenk Ahmet'ten geri döndü.



13'Fenerbahçe atağında Pelkas sağ kanattaki Sinan'ı düşündü ancak top hızlı savunma araya girdi.



12'Sağ kanatta toplu buluşan Cenk Ahmet içeriye çevirmek istedi ancak top Altay 'da kaldı.