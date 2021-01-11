Erzurumspor - Fenerbahçe (CANLI ANLATIM)

Süper Lig'in 18.hafta maçında Fenerbahçe, Erzurumspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor...

11 Ocak 2021 Pazartesi - 14:49 | Son Güncelleme : 11 01 2021 - 16:21
İLGİLİ HABERLER
Arteta'dan bir Mesut Özil açıklaması daha Fenerbahçe'de Kemal Ademi Kayserispor yolunda Fenerbahçe'nin Erzurum kafilesi belli oldu Sokratis'te mutlu son Flaş Gustavo gelişmesi! Transfer...

19'Erzurumspor çabuk çıkmak istedi Obertan sağ kanatta boş pozisyondaki Emrah'ı düşündü ancak top arkasında kalınca taca gitti.
 
17'Osman sol kanatta boş pozisyondaki Leo'yu gördü, onun ceza alanına yaptığı ortadan sonuç gelmedi.14'Caner sol kanattan ceza alanına doldurmak istedi ancak top Cenk Ahmet'ten geri döndü.

13'Fenerbahçe atağında Pelkas sağ kanattaki Sinan'ı düşündü ancak top hızlı savunma araya girdi.
 
12'Sağ kanatta toplu buluşan Cenk Ahmet içeriye çevirmek istedi ancak top Altay'da kaldı.  
 
10'Sağ kanattan gelişen Erzurumspor atağında Cenk'in ortası diğer kanattaki Novikovas'a geldi, dar açıdan vuruşunda top Altay'da kaldı.
 
7'Caner'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta top kaleci Fernolle'de kaldı.
 
6'Pelkas soldan hareketlenmek istedi ancak Cenk'in faulüyle yerde kaldı.
 
6'Fenerbahçe kendi yarı alanıda top yaparak oyun kurmaya çalışıyor.
 
4'Hızlı gelişen Erzurumspor atağında Novikovas ceza yayı üzerinde topla buluştu, vuruşu biraz zayıf Altay'da kaldı.
 
1' Erzurum'da maç başladı...
 
Fenerbahçe 11’i: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Dimitrios Pelkas, Sinan Gümüş, Mame Thiam.
 
BB Erzurumspor 11’i: Fabien Farnolle, Cenk Ahmet Alkılıç, Adolphe Teikeu, Hasan Hatipoğlu, Leo Schwechlen, Osman Çelik, Petrus Boumal, Emrah Başsan, Gabriel Obertan, Arvydas Novikovas, Ricardo Gomes.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Fenerbahçe erzurumspor
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
1 milyon euro'luk limit vardı Galatasaray ilk transferini yaptı! Fatih Terim'e müjdeli haberi verdiler 1 milyon euro'luk limit vardı Galatasaray ilk transferini yaptı! Fatih Terim'e müjdeli haberi verdiler
Fenerbahçe'ye Mesut Özil şoku! The Sun duyurdu taraftarlar kahrolduFenerbahçe'ye Mesut Özil şoku! The Sun duyurdu taraftarlar kahroldu Ezequiel Garay'ın eşinden çıplak fotoğraf Ezequiel Garay'ın eşinden çıplak fotoğraf Galatasaray Aytaç Kara'yı transfer ettiGalatasaray Aytaç Kara'yı transfer etti
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.