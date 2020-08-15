Erzurumspor, Fernandao transferinde sona yaklaştı

Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan Erzurumspor, daha önce ülkemizde Bursaspor ve Fenerbahçe formaları giyen Fernandao transferinde sona yaklaştı. Brezilyalı golcüyü her konuda ikna eden Dadaşlar, önümüzdeki günlerde yıldız oyuncuyu renklerine bağlayacak

15 Ağustos 2020 Cumartesi - 9:13
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1 senelik aranın ardından yeniden Süper Lig’e dönen Erzurumspor, bu kez ligde kalma konusunda emin adımlar atmak istiyor. Bu doğrultuda Gabriel Obertan ile sözleşme uzatan Dadaşlar, golcü transferi konusunda da çalışmalarını sürdürüyordu. Daha önce ülkemizde Bursaspor ve Fenerbahçe formaları giyen Fernandao ile görüşen Dadaşlar, oyuncunun kulübü Bahia’yı da ikna etti. 33 yaşındaki yıldız da yeniden Türkiye’ye dönmeye sıcak bakarken, gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda önemli yol kat edildi.
 
Türkiye’ye sıcak bakıyor
 
Bu doğrultuda Mavi-Beyazlı ekibin yıldız oyuncuyu kadrosuna katmasına kesin gözüyle bakılıyor. Önümüzdeki günlerde imzaya gelmesi beklenen Fernando, bu sezon çıktığı 8 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırma başarısı göstermişti.
 
Ayrılma talebini iletti
 
33 yaşındaki futbolcunun Bahia ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ülkesinde mutlu olmayan ve başka bir takımdan teklif almadığı öğrenilen yıldız oyuncunun ayrılma isteğini yönetime ilettiği bildirildi.
 
 

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