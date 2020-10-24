Erzurum'da ikinci yarı başladı (CANLI)

57'Galatasaray sol kanadın ceza sahasına yakın bir noktasından serbest vuruş kullanacak.

56'Galatasaray geriden oyun kurmakta zorlanıyor. 51'Galatasaray'da Saracchi'nin sol kanattan yaptığı ortasına uzak köşede Falcao kafayı vurdu, şutu yandan auta gitti. 48'İkinci yarının da tıpkı ilk yarıdaki gibi düşük bir tempoyla başladığını söyleyebiliriz. 46'Galatasaray ikinci yarının başında daha fazla topa sahip oluyor. 46' İkinci yarı başladı... İLK YARI SONA ERDİ. ERZURUM SPOR 1 GALATASARAY 44' GOLL! Arvidas (penaltı) Erzurumspor: 1 Galatasaray: 1 40'Kullanılan köşe vuruşunu savunmada İbrahim Akdağ uzaklaştırdı. 39'Galatasaray sol kanattan köşe vuruşu kullanacak. 38'Kullanılan köşe vuruşunun ardından ceza sahasının solunda topla buluşan Emrah'ın vuruşu üstten dışarı gitti. 30'Maçın hakemi aralarında tartışan İbrahim ve Ömer'i uyardı. 28'Galatasaray'da Emre Kılınç'ın ceza yayı üzerinden çektiği gelişine şutunu kaleci Farnolle kurtardı. 25'Maç kaldığı yerden yeniden başladı. 24'Saracchi'nin önemli bir sorunu yok, oyuna devam edebilecek. 23'Saracchi'nin tedavisi saha içinde devam ediyor. 22'Galatasaray'da Saracchi bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurdu. 20'GALATASARAY ÖNE GEÇTİ! Emre Kılınç'ın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutu kaleci Farnolle kurtarmaya çalışsa da başaramadı ve top ağlarla buluştu. 11'Galatasaray'da Emre Kılınç'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutu yandan auta gitti. 10'Maçın hakemi Belhanda'yı formasından çeken Boumal'i uyardı. 10'Emrah'ın kullandığı köşe vuruşunu Galatasaray savunması uzaklaştırdı. 6'Galatasaray bu dakikalarda topu kontrol etmekte zorlanıyor. 5'Galatasaray'da Radamel Falcao, İbrahim Akdağ'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

2'İLK TEHLİKE GALATASARAY'DAN! Belhanda'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Falcao'nun vuruşu direkten geri döndü!

1'BB Erzurumspor 4-2-3-1, Galatasaray 4-1-4-1 dizilişiyle sahada.

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan son iki haftada 6 puan kaybeden Galatasaray, bugün Erzurumspor deplasmanında üç puan için sahaya çıkacak. Son olarak sahasında Alanyaspor'a son dakikalarda yediği golle 2-1 kaybeden Galatasaray, Erzurumspor deplasmanında 3 puan alıp yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.