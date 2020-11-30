Erzurumspor Mehmet Özdilek ile resmen yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı.

30 Kasım 2020 Pazartesi - 16:00 | Son Güncelleme : 30 11 2020 - 16:02
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Süper Lig'de ayrılıklar art arda gelmeye devam ediyor. Son olarak Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan BB Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı.
 
Erzurumspor'dan yapılan açıklamada, ""Teknik direktörümüz Mehmet Özdilek'le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine takımımızın TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme başarısındaki emekleri ve kulübümüze katkıları için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.
 
Erzurumspor, oynadığı 9 maçın sonunda 9 puanla 17. sırada yer alıyor.
 

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Etiketler: mehmet özdilek erzurumspor
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