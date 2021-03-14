Erzurumspor - Trabzonspor (CANLI)

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta evinde Alanyaspor'a kaybeden Trabzonspor, düşme hattında bulunan Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor...

14 Mart 2021 Pazar - 16:01 | Son Güncelleme : 14 03 2021 - 16:14
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11'Trabzonspor ilk bölümde uzun toplarla savunma arkasına koşular yapan Djaniny ve Ekuban'ı topla buluşturmaya çalışıyor.
 
8'Sağdan gelişen Trabzonspor atağında Ekuban savunma arkasına sarktı ama ceza sahasına gönderdiği pasta hiçbir takım arkadaşı o bölgede değildi.
 
6'Bakasetas savunmanın arkasına sarkan Djaniny'yi görmek istedi ama topu hızlı gidince oyun alanını terk etti.

4'İLK TEHLİKE: Sol kanattan gelişen atakta Emrah Başsan ceza sahası içerisinden sert bir şut çıkardı, Uğurcan topu çelmeyi başardı.

1' Maç başladı...

Süper Lig'de 30. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. BB Erzurumspor, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetiyor. 

İLK 11'LER:
 
BB ERZURUMSPOR: Szumski, Schwechlen, Tekieu, Bergdich, Butko, Boumal, Osman Çelik, Cenk Ahmet, Aatif, Emrah Başsan, El Kabir
 
TRABZONSPOR: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Edgar IE, Hosseini, Marlon, A. Parmak, Yunus Mallı, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

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Etiketler: erzurumspor trabzonspor
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