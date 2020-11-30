Erzurumspor'un listesinde 4 aday var

Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Erzurumspor'da en güçlü aday Ünal Karaman.

30 Kasım 2020 Pazartesi - 15:57 | Son Güncelleme : 30 11 2020 - 15:59
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Süper Lig'de ayrılık depremi yaşanıyor. Son 6 maçında 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar dün gece resmen ayrıldı.
 
Bu sezon toplamda 9 maçta 2 galibiyet 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Dadaşlar'da yeni teknik direktör çalışmaları şimdiden başladı.
 
İLK ADAY ÜNAL KARAMAN
 
Transfer Merkezi'nin haberine göre Mavi beyazlılarda Mehmet Özdilek'in yerine düşünülen ilk isim Trabzonspor'da gösterdiği iyi performans ile dikkatleri üzerine çeken Ünal Karaman oldu. İki tarafın kısa süre içinde bir araya geleceği öğrenildi.
 
Erzurumspor'da diğer adaylar ise Mesut Bakkal, Mehmet Altıparmak ve Tamer Tuna...
 

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Etiketler: erzurumspor ünal karaman
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