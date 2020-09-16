Eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes için Denizlispor devrede! İşte transfer teklifi

Süper Lig takımlarından Denizlispor, Mehmet Ekici transferi için nabız yoklarken farklı hedeflere de yöneliyor... Adı Trabzonspor’la da anılan Manuel Fernandes ile pazarlık masasına oturdu. Yeşil-Beyazlılar, 34 yaşındaki Portekizli orta sahaya yaptığı teklifin detayları da ortaya çıktı.

16 Eylül 2020 Çarşamba - 9:57
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İlk hafta Göztepe’ye 5-1 mağlup olan Denizlispor, transferde tekrar düğmeye bastı. Yeşil-Siyahlılar, özellikle orta alanda fark yaratabilecek ve tecrübesiyle takıma liderlik edecek isim arıyor. Bu doğrultuda gündeme Manuel Fernandes geldi.
 
Trabzonspor’la da görüşen ancak henüz kesin cevap alamayan Portekizli futbolcunun menaceriyle temasa geçildi. Ege ekibi, bonservisi elinde olan Fernandes’e 800 bin Euro garanti maaş ve bonuslar teklif etti. Ekstra kazaçlarla birlikte Fernandes’in yıllık alacağı ücret 1 milyon Euro’nun üstüne çıkabilir.
 
Ancak başarılı futbolcunun beklentisi, 1.5 milyon Euro’ya yakın bir maaş almak. Bu doğrultuda taraflar arasında pazarlıklar sürüyor. Daha önce Türkiye’de Beşiktaş forması giyen Portekizli yıldız, sonrasında Lokomotiv Moskova ve Krasnodar’da oynadı. Rusya macerasını noktalayan Fernandes, Süper Lig’e dönmeye sıcak bakıyor. (Fanatik)
 
 
 

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Etiketler: Manuel Fernandes Denizlispor transfer
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