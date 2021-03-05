Eski futbolcu Rıdvan Dilmen yorumculuğu bıraktı

NTV'de yaptığı analizlerle dikkat çeken Rıdvan Dilmen yorumculuğu bıraktığını açıkladı.

05 Mart 2021 Cuma - 15:56 | Son Güncelleme : 05 03 2021 - 16:06
İLGİLİ HABERLER
Galatasaraylı futbolcu Mustafa Muhammed'in cezası belli oldu Liverpool'da bir sakatlık daha! Ozan Kabak... Emre Belözoğlu'ndan Daum'a tepki! 'Beni rahatsız ediyor' Sivasspor maçı öncesi Saracchi müjdesi Fatih Terim'e küfür etmişlerdi! Cezaları belli oldu

Eski futbolcu Rıdvan Dilmen yorumculuk hayatına nokta koydu. Uzun yıllardır Süper Lig maçlarını yorumlayan Rıdvan Dilmen, yorumculuğu bıraktığını açıkladı. Rıdvan Dilmen, kendisine iftira atıldığını belirterek, futbol dünyasından uzaklaşmaya karar verdiğini duyurdu.

Öte yandan Rıdvan Dilmen, kendisine yönelik suçlamalara belgelerle cevap vereceğini belirtti.
 
RIDVAN DİLMEN'İN İFADELERİ...
 
43 yıl önce lisanslı bir futbolcu olarak girdiğim Türk futbol ailesine, onurumla, şerefimle, namusumla hizmet ettiğim milli futbolcu - teknik direktör - futbol yorumcusu olarak yürüttüğüm süreci bugün itibariyle sonlandırıyorum. Vicdanen çok rahatım. Hiçbir şahıs, camia ve kurumla ilgili asla saygısızlığım olmadı. Ancak son dönemde organize bir şekilde hedef gösterilerek bana ve aileme yaşatılan üzüntüyü, iftiraları başkaları gibi kabul etmem mümkün değildir! Şimdiye kadar olduğu gibi; rahmetli babamın ve annemin bana bıraktığı en anlamlı miras olan DİLMEN soyadını Rabbim izin verdiği sürece onurumla taşımaya devam edeceğim.
 
Doğuş Gurubu Sayın Başkanı Ferit Şahenk Bey'e ve NTV ailesine teşekkür ederim. Tüm izleyicilerimize minnettarım.
 
Yakın bir zamanda, bana ve aileme yapılan iftira dolu bu kampanyanın aktörlerini, asıl amaçlarının halkı kin ve nefretle kutuplaştırmak olduğunu, tetikçilerini ve azmettiricilerini bilgi ve belgelerle tek tek ifşa edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın.

 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: rıdvan dilmen
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Erol Bulut takımın ilacını buldu! Ne Mesut ne Pelkas... Bundan böyle İrfan Can Kahveci... Erol Bulut takımın ilacını buldu! Ne Mesut ne Pelkas... Bundan böyle İrfan Can Kahveci...
Geleceğin Galatasaray'ını yaratıyor! İşte Fatih Terim'in takip ettiği 14 süper yetenekGeleceğin Galatasaray'ını yaratıyor! İşte Fatih Terim'in takip ettiği 14 süper yetenek İnanılmaz görüntü bugün ortaya çıktı! Veysel sarı Fenerbahçe - Antalyaspor maçını terk edip gidecektiİnanılmaz görüntü bugün ortaya çıktı! Veysel sarı Fenerbahçe - Antalyaspor maçını terk edip gidecekti Mbaye Diagne şansızlığı! Olmaz böyle bir şey 3 gol birden...Mbaye Diagne şansızlığı! Olmaz böyle bir şey 3 gol birden...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.