Eski hakemler açıkladı! Morutan'ın attığı gol...

Dün akşam Gaziantep'e 45+3'te attığı golle yıldızlaşan Morutan'ın pozisyonunda ofsayt yok.

01 Kasım 2021 Pazartesi - 7:28
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Spor Toto Süper Lig'de 11. haftada oynanan iki karşılaşmada yaşanan benzer pozisyonlar büyük tartışmalara neden oldu.
 
Beşiktaş'ın Hatayspor deplasmanında Mehmet Topal ile bulduğu gol ve Galatasaray'ın Gaziantep karşılaşmasında Olimpiu Morutan ile bulduğu gole farklı yorumlar yapıldı. Eski futbolcular ve eski hakemler, pozisyonları değerlendirdi.
 
TÜMER METİN: "İKİ POZİSYON AYNI DEĞİL"
 
İki pozisyonu da değerlendiren Tümer Metin, "Morutan'ın vuruşunda da Nelsson kalecinin görüş açısını bozup bozmadığı tartışıldı, Beşiktaş maçında da Mehmet Topal'ın attığı gol tartışılmıştı. Benim şahsi görüşüm iki pozisyon aynı değil. Beşiktaş'ın golünde Montero'nun oyuna müdahil oluşu, ayağını çekişi vardı. Morutan'ın golünde ise Nelsson hiç kıpırmadı ve Günay'ın görüş açısını da kapatmıyordu. Bence ofsayt değil Nelsson." ifadelerini kullandı.
 
VOLKAN DEMİREL: "İKİSİ DE NİZAMİ"
 
Pozisyonları değerlendiren Volkan Demirel ise, "5 metrede senin görüşünü kimse engellemez. Bence Galatasaray'ın attığı gol de, Beşiktaş'ın attığı gol de nizami goldü. Ben yedim aynısını, 1,5 metre mesafe vardı, gol verildi. Burada mesafe çok açık." açıklamalarında bulundu.
 
ESKİ HAKEMLERİN YORUMLARI
 
Erman Toroğlu: "Galatasaray'ın gol pozisyonunda havadaki topu cümle alem görüyor. Ofsayt ile alakası yok. Gol kararı doğru. Beşiktaş maçında golün iptal edilmesi doğru. Montero pozisyonun içerisinde. Ofsayt!"
 
Ahmet Çakar: "Galatasaray'ın pozisyonu gol. Beşiktaş'ın pozisyonu gol. Cüneyt Çakır, yıllar önce Bursaspor'un Fenerbahçe maçında attığı gole niye gol verdin? Üstelik daha yakındı."
 
Deniz Çoban: "Galatasaray'ın golünde ofsayt yok"

 

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