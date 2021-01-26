Eski hocası yeni takımını açıkladı

Alanyaspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih Uçan hakkında flaş açıklama geldi. Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Sait Karafırtınalar , Salih'in gelecek sezon Galatasaray 'la anlaştığını söyledi.

Bucaspor'dan öğrencileri Salih Uçan ve Taylan Antalyalı hakkında Sait Karafırtınalar, "Salih Uçan ve Taylan Antalyalı ile gurur duyuyorum. Bu iki futbolcuya ilk kez bizim ekibimiz forma şansı verdi. Bundan dolayı da çok mutluyuz" dedi.

"SALİH, GALATASARAY İLE ANLAŞTI"