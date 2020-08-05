Eski milli güreşçi Sümer Koçak vefat etti

Eski milli güreşçi Balkan Şampiyonu Sümer Koçak 59 yaşında hayatını kaybetti.

05 Ağustos 2020 Çarşamba - 13:37
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Türkiye Güreş Federasyonu milli güreşçilerimizden Sümer Koçak’ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
 
1961 senesinde Yozgat'ın Yerköy ilçesinin Gülebi köyünde doğan Sümer Koçak, 1980 senesinde Gençler Türkiye Şampiyonu oldu. 1982 senesinde ise Balkan Şampiyonluğunu kazandı. Milli takımda 68 kilonun değişmez elemanlarından biri olan Sümer Koçak, 75 kez millî mayoyu giydi.
 
5 kez büyüklerde Türkiye şampiyonu ve Akdeniz oyunları üçüncülüğü elde etti. Başarılı güreşçi ayrıca 1984 ve 1988 yıllarında ülkemizi Olimpiyatlarda da temsil etti. Sümer Koçak’ın cenazesi bugün Konya Selçuklu Musalla Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Musalla mezarlığına defnedilecek. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tüm güreş ailesine başsağlığı dileriz.

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Etiketler: güreşçi mili takım sümer koçak
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