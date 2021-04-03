Eskişehirspor bu hafta kazanamazsa veda edecek!

Altınordu'ya konuk olacak Eskişehirspor, maçı kazanamaması halinde TFF 1. Lig'den düşmesi kesinleşecek.

03 Nisan 2021 Cumartesi - 11:02
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TFF 1. Lig'in 27. haftasında Altınordu, puan cetvelinin son sırasındaki Eskişehirspor'u ağırlayacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak müsabakada hakem Emre Malok düdük çalacak.
 
Ligde 9 haftadır yenilmeyen ve bu maçlarda 6 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Altınordu, 28. haftaya 49 puan ve averajla 5. sırada girdi. Yusuf Yalçın Arslan ve Sinan Osmanoğlu'nun sakatlıklarının bulunduğu İzmir temsilcisinde sarı kart cezalıları Oğulcan Ülgün ile Ufuk Budak yarın forma giyemeyecek.
 
Eskişehirspor lige veda edebilir
Ligde 3 ceza puanı bulunan ve 28. haftaya 8 puanla son sırada giren Eskişehirspor, yarınki maçı kazanamaması halinde TFF 1. Lig'den düşmesi kesinleşecek. Eskişehirspor, geçen sezonu da düşme hattında tamamlamış ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm liglerden düşmenin kaldırılmasıyla bu sezon da aynı ligde mücadelesini sürdürmüştü.
 
Deplasmanda galibiyetini bulunmayan Eskişehir temsilcisi bu sezon tek 3 puanını Royal Hastanesi Bandırmaspor karşısında aldı.
 
 

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Etiketler: Eskişehirspor altınordu küme veda TFF 1. Lig
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