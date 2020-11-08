Eskişehirspor dayanamadı 90'da 3 puanı kaçırdı

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Eskişehirspor , Keçiörengücü'nü ağırladı. Ligde sonuncu sırada yer alan Eskişehirspor ile Keçiörengücü'nün karşı karşıya geldiği maçta ilk gol 14. dakikada Keçiörengücülü Uğur Utlu'dan geldi. 32. dakikada ise Eskişehirspor'dan Sunday Alimi attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı eşitlikle tamamlandı.

Ev sahibi ekipten ilk golün sahibi Sunday Alimi, 46. dakikada bir kez daha ağları havalandırdı ve takımını 2-1 öne geçirdi. Eskişehirspor, ligdeki ilk galibiyetine çok yaklaşmışkeni 90. dakikada Keçiörengücü, Arb Manaj'la ağları bir kez daha sarstı ve mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla birlkte Eskişehirspor, 4 puanla son sıradan 17. sıraya yükseldi.

Üst sıralara oynayan Keçiörengücü ise 15 puanla 5. sıradaki yerini korudu.