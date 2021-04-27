Eskişehirspor'un 3 yıldızına hücum!

Türk futboluna sayısız yetenek kazandıran kırmızı siyahlılarda Mehmet Özcan, Furgan Polat ve Buğra Çağlıyan'ın isimleri farklı takımlarla anılıyor.

Galatasaray'a daha yakın

Bitime 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Eskişehirspor'da Mehmet Özcan kulüpten ayrılmıştı. Bu sezon çıktığı 23 maçta 3 gol kaydeden Mehmet Özcan serbest oyuncu konumunda.

Furgan Polat Süper Lig kulüplerinin radarında

2018'de U20 Milli Takımı'nda da forma giyen Furgan Polat'ın sözleşmesi bu sezon sonu itibarıyla sona eriyor.

Büyükleri peşine taktı, Fransızlar izlemeye aldı

Daha önce Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemine gelen, Trabzonspor'un da ciddi şekilde ilgilendiği Buğra Çağlıyan, bu yaz da transferin gözde ismi olacak. Genç milli takımlarda kaptanlık da yapan 2004 doğumlu genç oyuncuyu izlemeye alan kulüpler arasında Lille ve Lyon da bulunuyor. 17 yaşındaki Buğra'nın kulübüyle sözleşmesi 2022'de sona erecek.