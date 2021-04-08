Eşref Hamamcıoğlu adaylığını resmen açıkladı

Galatasaray'ın Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu adaylığını açıkladı.

08 Nisan 2021 Perşembe - 10:24
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Galatasaray'da Mayıs ayında gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimi öncesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu an Mustafa Cengiz yönetiminin seçim kararı almasının ardından birkaç aday ortaya çıkmıştı. Bir dönem kulüpte yöneticilik de yapan Galatasaray Divan Kurulu üyesi Burak Elmas, başkanlığa aday olduğunu açıklamıştı. Galatasaray Divan Kurulu üyesi Metin Öztürk de başkanlığa aday olduğunu açıklayanlar arasında yer almıştı. Galatasaray Genel Kurul üyesi Tuncer Hunca, mayıs ayında yapılması planlanan başkanlık seçimine adaylığını koymuştu.
 
Resmen başkan adaylığını açıklayanlar arasına son olarak sarı kırmızılı takımın divan kurulu başkanı olan Eşref Hamamcıoğlu da katıldı. Hamamcıoğlu adaylığını, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla açıkladı.
 
"GALATASARAY'A GÜVEN"
 
Eşref Hamamcıoğlu'nun 'Galatasaray'a Güven' ana başlığı ile paylaştığı adaylık videosunda, "Ben Galatasaray'da yetiştim. Kim olduğumun cevabı da Galatasaray'daydı zaten. Ben, her gün Galatasaray'ı yaşayanlardanım. Büyüklerimiz bize her zaman soru sormayı öğretti. Biz de hep sorguladık. Ne doğru, ne yanlış diye hep o gözle baktık, anlamaya çalıştık. Ben Galatasaraylıyım. Şikayet etmek yok genlerimde. Bir Galatasaraylı olarak görevlerim ve sorumluluklarım var. Böyle hisseden herkesle birlikte yürümeye hazırım. Camiamızın şu anda bir iradeye ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Bu yüzden de bir adım öne çıkıyorum ve Galatarasay başkanlığı için adaylığımı koyuyorum. Galatasaray olarak artık özümüze dönüşümüz çok yakın. Tek ihtiyacımız yani hatırlamamız gereken Galatasaray'a güven" ifadeleri kullanıldı.

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Etiketler: eşref hamamcıoğlu galatasaray
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