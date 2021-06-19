19 Haziran 2021 Cumartesi - 21:52
Galatasaray'da seçim heyecanı yaşanıyor. Eşref Hamamcıoğlu başkan adayları arasında yer alırken, hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Serveti ne kadar? Ne iş yapıyor?
EŞREF HAMAMCIOĞLU KİMDİR?
Eşref Hamamcıoğlu 7 Mart 1954, İstanbul
doğumludur. Türk iş insanı, girişimci, risk sermayesi uzmanı ve yatırımcıdır. 21. Galatasaray
Divan Kurulu Başkanlığını üstlenmiş ve 2021 Galatasaray SK başkanlık seçiminde aday olmuştur. Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra Paris
'te bulunan Sorbonne Üniversitesinde İktisat okudu. 1994-1998 yılları arasında Duygun Yarsuvat ve Anıl Büyükeroğlu başkanlığında Galatasaray Mezunlar Evi Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2001 yılında Mehmet Cansun
başkanlığında Galatasaray Spor
Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 2015 yılında İrfan Aktar
başkanlığında Galatasaray Divan Kurulu Başkan Yardımcısı oldu. 15 Nisan 2018'de 336 oyla Galatasaray Divan Kurulu Başkanı seçildi. 8 Nisan 2021'de Galatasaray başkanlığına adaylığını açıkladı.