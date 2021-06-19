Galatasaray'da seçim heyecanı yaşanıyor. Eşref Hamamcıoğlu başkan adayları arasında yer alırken, hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Serveti ne kadar? Ne iş yapıyor?

EŞREF HAMAMCIOĞLU KİMDİR?