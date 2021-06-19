Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Galatasaray'da başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor. Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu sosyal medyada en çok konuşulan, arama motorlarında araştırılan isimler arasında yer aldı. Eşref Hamamcıoğlu'nun serveti, kariyeri, ve Galatasaray'da aldığı görevler merak konusu oldu. Peki, Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Serveti ne kadar? Ne iş yapıyor?

19 Haziran 2021 Cumartesi - 21:52
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray seçiminde gerginlik Burak Elmas kimdir? Nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Portekiz - Almanya: 2-4 Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu! İşte ilk sözleri... Galatasaray'a UEFA'dan büyük müjde! 1 yıl kala Finansa Fair Play...

Galatasaray'da seçim heyecanı yaşanıyor. Eşref Hamamcıoğlu başkan adayları arasında yer alırken, hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Serveti ne kadar? Ne iş yapıyor?
 
EŞREF HAMAMCIOĞLU KİMDİR?
 
Eşref Hamamcıoğlu 7 Mart 1954, İstanbul doğumludur. Türk iş insanı, girişimci, risk sermayesi uzmanı ve yatırımcıdır. 21. Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığını üstlenmiş ve 2021 Galatasaray SK başkanlık seçiminde aday olmuştur. Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra Paris'te bulunan Sorbonne Üniversitesinde İktisat okudu. 1994-1998 yılları arasında Duygun Yarsuvat ve Anıl Büyükeroğlu başkanlığında Galatasaray Mezunlar Evi Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2001 yılında Mehmet Cansun başkanlığında Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 2015 yılında İrfan Aktar başkanlığında Galatasaray Divan Kurulu Başkan Yardımcısı oldu. 15 Nisan 2018'de 336 oyla Galatasaray Divan Kurulu Başkanı seçildi. 8 Nisan 2021'de Galatasaray başkanlığına adaylığını açıkladı.
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Trabzonspor'da flaş transfer gelişmesi! Yıldız isim teklife 'Evet' dedi Trabzonspor'da flaş transfer gelişmesi! Yıldız isim teklife 'Evet' dedi
Fenerbahçe'de ayrılık! 3 yıllık imza, işte yeni takımı...Fenerbahçe'de ayrılık! 3 yıllık imza, işte yeni takımı... Hakan Çalhanoğlu için bomba transfer açıklaması! Yeni adresi belli oldu... Hakan Çalhanoğlu için bomba transfer açıklaması! Yeni adresi belli oldu... Fenerbahçe'de Ali Koç'tan sürpriz isim! Ünlü hoca teklifi reddetti, geliyor... Fenerbahçe'de Ali Koç'tan sürpriz isim! Ünlü hoca teklifi reddetti, geliyor...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.