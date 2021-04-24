Etebo'nun aklı hala Trabzonspor maçında

Antalyaspor galibiyetinden sonra açıklamalarda bulunan Etebo ve Donk 'Zirve yarışında olacağız' dediler.

24 Nisan 2021 Cumartesi - 23:08
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Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk, Antalyaspor karşısında aldıkları galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

 
SON ANA KADAR YARIŞIN İÇİNDE KALACAĞIZ
 
Şampiyonluk umudunu koruduklarını söyleyen Donk, "Çok mutluyum. Galatasaray'da oynadığım her maçta çok büyük keyif aldım. İnşallah aynı şekilde devam ederim. 3 puan aldık ve iyi oynadık. Gün geçtikçe daha iyi olacağız. Bundan sonraki maçımıza konsantre olmalıyız. Son ana kadar şampiyonluk yarışı içerisinde kalmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
 
ETEBO: TRABZONSPOR MAÇINDA BÖYLE DEĞİLDİ

Kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Etebo, "Hayati bir maçtı, önemli olan da bu maçtan galibiyetle ayrılmaktı.Bu maçı alıp önümüze bakmamız önemliydi. Oyunu domine ettik ama Trabzonspor maçında 2 puan kaybettik. Kazandığımız için mutluyum. Maçı domine ettik, Trabzonspor maçında ise böyle değildi. Trabzonspor maçını da kazanabilirdik ama orada oyunu domine edemedik" dedi.

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Etiketler: etebo donk antalyaspor galatasaray
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