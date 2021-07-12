EURO 2020 2 gol kralı çıkardı

EURO 2020'de Cristiano Ronaldo ve Patrik Schick 5'er golle turnuvanın kralları oldular.

12 Temmuz 2021 Pazartesi - 9:08
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EURO 2020 biri favori diğeri sürpriz denilebilecek iki gol kralı çıkardı. Turnuva boyunca 5'er gol atan Portekizli Cristiano Ronaldo ve Çek Patrik Schick gol krallığı unvanını paylaştı.
 
Ronaldo'ya krallık tesellisi
 
Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en büyük gol kralı adayları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo otoriteleri yanıltmadı. Ancak tecrübeli yıldız 5 gol atsa da Portekiz'in son 16 turunda Belçika'ya elenmesine engel olmadı.
 
Cristiano Ronaldo'nun EURO 2020'deki golleri:
 
 
Schick'ten sürpriz performans
 
Çekya'nın forveti Patrik Schick ise turnuvanın en flaş performanslarından birine imza attı. 5 kez ağları havalandıran Çek futbolcu EURO 2020 Gol Krallığı'nın dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo ile paylaştı.
 
Patrik Schick'in EURO 2020'deki golleri:
 
2 X İskoçya

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Etiketler: Patrik Schick ronaldo euro 2020
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