EURO 2020 çeyrek final maçı öncesi kıyamet koptu! İngilizlerin manşeti Ukraynalıları...

UKRAYNA TARİHİNE GEÇTİ

"İNGİLTERE'DEN KORKMUYORUZ"

2003'TE BİR DERGİ İÇİN ÇEKİLEN FOTOĞRAFI MANŞET YAPTILAR

DERGİ SATIŞ REKORU KIRMIŞTI

2000'lerin başında Milan'da fırtına gibi esen Shevchenko, Kristen Pazik ile 2001 yılında Mliano'Da düzenlenen bir moda etkinliğinde tanıştı.