Euro 2020 Grup Değerlendirmeleri

Grup B

Elbette kağıt üstünde Belçika grubun favorisi olarak gözüküyor. Onların hemen ardından Danimarka ve Rusya 2.’lik için mücadele verecek. Grubun en zayıf halkası olarak gözüken Finlandiya ise sürpriz yapmaya çalışacak.

Belçika: Eleme gruplarındaki 10 maçı da kazanan, 40 golle en fazla gol atan ekip olan ve 3 golle de en az gol yiyen 2 ekipten biri olarak çarpıcı bir performansla finallere gelene Belçika, sonrasında oynadığı Uluslar Ligi ve 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçlarında ne kadar formda olduğunu kanıtladı. Roberto Martinez’in ekibi son Dünya Kupası’nda Eleme gruplarındaki 10 maçı da kazanan, 40 golle en fazla gol atan ekip olan ve 3 golle de en az gol yiyen 2 ekipten biri olarak çarpıcı bir performansla finallere gelene Belçika, sonrasında oynadığı Uluslar Ligi ve 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçlarında ne kadar formda olduğunu kanıtladı. Roberto Martinez’in ekibi son Dünya Kupası’nda Fransa ’ya yarı finalde boyun eğerken, son Avrupa Şampiyonası finallerinden sürpriz şekilde çeyrek finalde Galler ’e elenmişti. Inter ile müthiş bir sezon geçiren Lukaku’nun yanı sıra De Bruyne, Mertens, Benteke, Courtois gibi isimleri saydığımızda oldukça güçlü bir kadroları var. Onların yanı sıra çeşitli sebeplerle bazı soru işaretleri taşısalar da Batshuayi, Hazard ve Witsel gibi isimleri de anmak gerek. Otoriteler finale ulaşamamanın Belçika için hayal kırıklığı olacağı kanısında. Bu durumun getireceği baskıyla baş edebilirlerse, ki bunu başarabilecek tecrübeye sahipler, Belçika’nın turnuvanın son maçlarında yer alması içten bile değil.

Danimarka: 9. kez Avrupa Şampiyonası finallerinde izleyeceğimiz Danimarka, eleme gruplarından namağlup olarak finalle katılan 5 takımdan biri. 9. kez Avrupa Şampiyonası finallerinde izleyeceğimiz Danimarka, eleme gruplarından namağlup olarak finalle katılan 5 takımdan biri. İskandinavya ’nın başarılı ülkesi Avrupa Şampiyonası finalleri tarihinden ilginç performanslara sahip. Katıldıkları turnuvalarda grup aşamasını puansız tamamladıkları da oldu. 1992 yılında olduğu gibi şampiyon olmayı da başardılar. Ayrıca çeyrek final ve yarı final gibi dereceleri de var. Pandemi nedeniyle Euro 2020 finalleri ertelenmeseydi takımın başında Age Hareide olacaktı ancak kontratı bittiği için 1 Temmuz 2020 itibariyle takım Mainz 05 ve Nordsjælland tecrübelerinden sonra Kasper Hjulmand’a emanet edildi. Kadrolarına bakıldığında Avrupa’nın büyük liglerinde top koşturan Braithwhite, Dolberg, Cornelius, Skov Olsen, Kjaer, Eriksen, Kasper Schmeichel ve Hojbjerg. Bütün bu isimler Avrupa’da pek çok teknik direktörün kadrosunda görmek isteyeceği oyuncular ancak yine de turnuvanın üst sıraları için adı geçen ekiplerden değiller. Bunun en büyük nedenleri kadrolarında yıldız bir ismin ve kadro derinliğinin olmayışı olabilir.

Rusya: Grubunda sadece Belçika’ya iki maçta da kaybeden ancak onun dışında oynadığı bütün maçları kazanan Rusya, katıldığı son 5 Avrupa Şampiyonası finallerinin 4’ünde gruptan çıkmayı başaramazken 2008’de ise yarı final oynamayı başardılar. Ev sahibi oldukları son Dünya Kupası finallerinde ise çeyrek finale kadar gelme başarısını göstermişlerdi. Grubunda sadece Belçika’ya iki maçta da kaybeden ancak onun dışında oynadığı bütün maçları kazanan Rusya, katıldığı son 5 Avrupa Şampiyonası finallerinin 4’ünde gruptan çıkmayı başaramazken 2008’de ise yarı final oynamayı başardılar. Ev sahibi oldukları son Dünya Kupası finallerinde ise çeyrek finale kadar gelme başarısını göstermişlerdi. İspanya ’yı eleme başarısı göstermiş Rusların günlerinde olduğunda her şeyi yapabileceklerini unutmamak lazım. Kadro yapısına bakıldığında özellikle savunmadaki isimlerin (Zhirkov – 37, Kudrayshov – 34 ve Semyonov - 32) yaşlarının epey büyük olması böylesine zorlu bir turnuvada ilerleme ihtimallerini epey düşürmüyor değil. Hücumda yine en çok güvenilen isim Dzyuba olacak. Gruptaki iki maçlarını Rusya’da oynayacak olmaları önemli bir avantaj olacak. Finlandiya’ya göre kadro kalitelerinin daha iyi olması en kötü ihtimalle üçüncülük için onlara avantaj sağlayacaktır.

Finlandiya: Jari Litmanen, Sami Hyypia ve Mikael Forssell... Akla ilk gelen Finlandiya’lı efsane futbolcular. Onların başaramadığı bu jenerasyon başardı ve Jari Litmanen, Sami Hyypia ve Mikael Forssell... Akla ilk gelen Finlandiya’lı efsane futbolcular. Onların başaramadığı bu jenerasyon başardı ve İtalya ’nın lider tamamladığı J Grubu’nda Yunanistan -Bosna Hersek ikilisinin önünde ikinci olarak tarihlerinde ilk kez bir büyük turnuvanın finallerine katılma başarısı gösteren Finlandiya, hiç şüphesiz C Grubu’nda en zayıf halka olarak görülüyor. FIFA sıralamasında 54. sırada olan Finliler, Çek Cumhuriyeti’nden sonra finallere katılan ekipler arasında eleme gruplarında en fazla gol yiyen ikinci takım. Kadro yapılarına baktığımızda Teemu Pukki, Lukas Hradecky ve Joel Pohjanpalo gibi Avrupa’nın önde gelen liglerinden oynamış isimleri mevcut. Orta sahada yükü Glasgow Rangers’lı Glen Kamara çekecek ancak kadronun geri kalanı Güney Kıbrıs , İsveç, Polonya ve Danimarka gibi ülkelerde top koşturan isimler. Özellikle savunma hattında Uronen dışındaki oyuncuların gruptaki hücumculara karşı zorlanması çok olası. Genel olarak otoritelerinin teknik direktör Markku Kanerva’nın ekibi Finlandiya hakkındaki beklentilerine bakıldığında genç oyuncularının yeterli tecrübeye kazanması, bir puan alınması ve hatta bir gol atılması göze çarpıyor.

MİSLİ.COM GRUP TAHMİNİ:

Turnuvada ilk kez yer alacak olan Finlandiya’nın hem tecrübe açısından hem de kadro kalitesi anlamında eksikleri çok fazla. Belçika, Danimarka ve Rusya üçlüsünün olduğu grupta başarılı olacaklarını düşünmüyorum. 1.40’lık oranıyla Finlandiya grupta sonuncu sırada yer alır değerlendirilebilir.