EURO 2020 öncesi inanılmaz gelişme! Merih, Ozan ve Hakan'a şok

AVRUPA SÜPER LİGİ NEDİR?



Eğer Avrupa Süper Ligi gerçekleştirilirse ve Merih Demiral Juventus'ta, Ozan Kabak Liverpool'da ve Hakan Çalhanoğlu Milan'da forma giymeye devam ederse yazın düzenlenecek Euro2020'de görev alamayacak.