EURO 2020 öncesi inanılmaz gelişme! Merih, Ozan ve Hakan'a şok

Avrupa Süper Ligi kararının ardından milli futbolcularımızdan Ozan Kabak, Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu'nun EURO 2020 hayalleri suya düşebilir.

19 Nisan 2021 Pazartesi - 12:59
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Avrupa'daki 12 büyük kulübün Avrupa Süper Ligi'ni dün tanıtmasıyla ortalık karıştı. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Juventus, Milan, Inter, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham ve Arsenal'in kurucusu olduğu yeni lig, Avrupa futbolunu birbirine düşürdü.
 
AVRUPA SÜPER LİGİ NEDİR?
 
Bunun üzerine FIFA, UEFA, Serie A, Premier Lig ve La Liga yönetimi, bu 12 kulübe karşı bildiri yayınladı. Avrupa Süper Ligi'nin diretilmesinin devam etmesi halinde bu turnuvaya katılan takımlar için FIFA, "İlgili kulüplerin; ulusal, kıtasal veya uluslararası düzeydeki başka herhangi bir organizasyona katılması yasaklanacaktır. Oyuncularının, milli takımda oynamasına dahi izin verilmeyebilir." paylaşımını yaptı.
 
Eğer Avrupa Süper Ligi gerçekleştirilirse ve Merih Demiral Juventus'ta, Ozan Kabak Liverpool'da ve Hakan Çalhanoğlu Milan'da forma giymeye devam ederse yazın düzenlenecek Euro2020'de görev alamayacak.

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Etiketler: euro 2020 hakan çalhanoğlu ozan kabak merih demiral avrupa süper ligi
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