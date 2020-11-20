EuroBasket 2021 Elemeleri’nde program belli oldu!

A Milli Erkek Basketbol Takımı’mızın yer aldığı EuroBasket 2021 Elemeleri D Grubu'ndaki maç takvimi belli oldu. İlk karşılaşma Hırvatistan ile...

20 Kasım 2020 Cuma - 15:47
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Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Basketbol Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) 2022 Elemeleri'nin yaklaşan penceresi için maç takvimi ve maçların oynanacağı saatler onaylandı. 27-30 Kasım tarihleri arasında Avrupa genelinde onaylanan 8 ülkede gerçekleşecek olan her grubun maçları, tüm katılımcıların sağlık ve güvenliğini sağlamak için korumalı fanus ortamında oynanacak.
 
Fanus ortamında düzenlenecek turnuvada maçlar; Espoo (Finlandiya), İstanbul (Türkiye), Ljubljana (Slovenya), Pau (Fransa), Saraybosna (Bosna Hersek), Valensiya (İspanya), Vilnius (Litvanya), Tallinn'de (Estonya) oynanacak.
 
FIBA İcra Kurulu, hem Kasım hem de Şubat pencerelerinin iç saha ve deplasman maçları yerine fanus ortamında oynanması kararını eylül ayında almıştı.
 
Buna göre A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yer aldığı D Grubu'ndaki maçların programı şu şekilde:
 
27 Kasım Cuma
16.00 Hollanda - İsveç
19.00 Hırvatistan - Türkiye
 
29 Kasım Pazar
17.00 Hollanda - Türkiye
20.00 İsveç - Hırvatistan
 
 
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Etiketler: FIBA EuroBasket 2021. FIBA EuroBasket 2021. elemeler
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