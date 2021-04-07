EuroBasket 2022 Grup maçlarımızı Gürcistan'da oynayacağız

07 Nisan 2021 Çarşamba - 17:03
Organizasyon kapsamında Almanya
, Litvanya
’yı ortak federasyon olarak seçerken Çekya, Polonya
’yı, İtalya
da Estonya
'yı ortak federasyon olarak belirledi. FIBA
2022 Avrupa
Şampiyonası’nda grup maçları 1-8 Eylül tarihleri arasında oynanacak. Gruplarında ilk 4 sırayı alacak takımlar çapraz eşleşme usulü ile Almanya’nın Berlin
şehrinde 10-11 Eylül tarihlerinde son 16 turunda karşı karşıya gelecek.
FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’nda kura çekimi 29 Nisan 2021 tarihinde TSİ 14.00'te yapılacak. Kura çekimi Almanya'nın Berlin şehrinde Verti Music Hall'de gerçekleştirilecek.
FIBA’nın dijital kanalları aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak kura çekiminde, turnuvaya katılmaya hak kazanan 24 takım, altışarlı olarak dört gruba yerleştirilecek. FIBA’nın Avrupa sıralamasına göre belirlenen torba sisteminde Türkiye, Polonya, Hırvatistan
ve Slovenya 3. torbada yer alıyor.
EuroBasket 2022'de belirlenen torbalar şu şekildedir:
1. Torba
İspanya
Sırbistan
Yunanistan
Fransa
2. Torba
Litvanya
Rusya
İtalya
Çekya
3. Torba
Polonya
Hırvatistan
Türkiye
Slovenya
4. Torba
Almanya
Ukrayna
Finlandiya
Gürcistan
5. Torba
Belçika
Macaristan
İsrail
6. Torba
Bosna Hersek
Hollanda
Estonya
Bulgaristan
Türkiye, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda Hırvatistan ve Hollanda
ile birlikte grubu ilk üç sırada tamamlayarak turnuvaya katılma hakkı kazanmıştı.