EuroBasket 2022 Grup maçlarımızı Gürcistan'da oynayacağız

A Milli Erkek Takımı, EuroBasket 2022 Grup maçlarını Gürcistan’da oynayacak.

07 Nisan 2021 Çarşamba - 17:03
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe Beko'da koronavirüs vakası Furkan Kormaz'dan 10 sayı, 3 ribaunt Pınar Karşıyaka 8'li finalde yerini aldı! Kyrie Irving'den 40 sayı 7 asist! Zeljko Obradovic EuroLeague geri dönüyor

Organizasyon kapsamında Almanya, Litvanya’yı ortak federasyon olarak seçerken Çekya, Polonya’yı, İtalya da Estonya'yı ortak federasyon olarak belirledi.  FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’nda grup maçları 1-8 Eylül tarihleri arasında oynanacak. Gruplarında ilk 4 sırayı alacak takımlar çapraz eşleşme usulü ile Almanya’nın Berlin şehrinde 10-11 Eylül tarihlerinde son 16 turunda karşı karşıya gelecek.
 
FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’nda kura çekimi 29 Nisan 2021 tarihinde TSİ 14.00'te yapılacak. Kura çekimi Almanya'nın Berlin şehrinde Verti Music Hall'de gerçekleştirilecek.
 
FIBA’nın dijital kanalları aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak kura çekiminde, turnuvaya katılmaya hak kazanan 24 takım, altışarlı olarak dört gruba yerleştirilecek. FIBA’nın Avrupa sıralamasına göre belirlenen torba sisteminde Türkiye, Polonya, Hırvatistan ve Slovenya 3. torbada yer alıyor. 
 
EuroBasket 2022'de belirlenen torbalar şu şekildedir:
 
1. Torba
İspanya
Sırbistan
Yunanistan
Fransa
 
2. Torba
Litvanya
Rusya
İtalya
Çekya
 
3. Torba
Polonya
Hırvatistan
Türkiye
Slovenya
 
4. Torba
Almanya
Ukrayna
Finlandiya
Gürcistan
 
5. Torba
Belçika
Macaristan
İsrail
Büyük Britanya
 
6. Torba
Bosna Hersek
Hollanda
Estonya
Bulgaristan
 
Türkiye, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda Hırvatistan ve Hollanda ile birlikte grubu ilk üç sırada tamamlayarak turnuvaya katılma hakkı kazanmıştı.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: A Milli Erkek Takımı EuroBasket 2022
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'da hesapta olmayan ayrılık! Ömer Bayram gelecek sezon Başakşehir'de Galatasaray'da hesapta olmayan ayrılık! Ömer Bayram gelecek sezon Başakşehir'de
Aytaç Kara gelecek sezon Galatasaray'da! 3 yıllık imza atıldıAytaç Kara gelecek sezon Galatasaray'da! 3 yıllık imza atıldı Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar depremi! Sezon sonunda Premier Lig'deBeşiktaş'ta Vincent Aboubakar depremi! Sezon sonunda Premier Lig'de Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'yi yıkan haber! Moussa Marega elden kaçtıŞampiyonluk yolunda Fenerbahçe'yi yıkan haber! Moussa Marega elden kaçtı
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.