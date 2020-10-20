Euroleague açıkladı! Anadolu Efes - ASVEL maçı ertelendi

20 Ekim 2020 Salı - 16:35
Euroleague Yönetimi, 5. hafta maçlarından 3 tanesinin koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelendiğini açıkladı!
- Zenit vs Olimpia Milano
22 Ekim Perşembe günü oynanması planlanan mücadele, Zenit ekibinin sağlıklı 8 oyuncuyu maç kadrosuna yazamayacağını bildirmesi sonrası ertelendi.
- ALBA Berlin vs Baskonia Vitoria-Gasteiz
22 Ekim Perşembe günü oynanması planlanan mücadele, ALBA Berlin'in şehirdeki karantina kuralları sonrası takımda sahaya çıkacak 8 sağlıklı oyuncunun olamayacağını bildirmesi sonrası ertelendi.
23 Ekim Cuma günü oynanması planlanan mücadele, ASVEL takımındaki birçok pozitif Covid-19 vakasının ortaya çıkması ve Fransız ekibinin sahaya 8 sağlıklı oyuncu ile çıkamayacağını bildirmesi sonrası ertelendi.