Euroleague'de Anadolu Efes adını finale yazdırdı! Rakip Barcelona oldu

Turkish Airlines Euroleague Final Four mücadelesinde Anadolu Efes , CSKA Moskova 'yı 89-86 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Efesin finaldeki rakibi, Barcelona Armani Exchange Milan eşleşmesinin galibi olacak.

Karşılaşmaya Anadolu Efes , Micic, Beaubois, Simon, Singleton, Sertaç Şanlı ilk 5iyle başlarken, CSKA Moskova 'nın ilk 5'i ise Hackett, Hilliard, Kurbanov, Shengelia ve Eric'ten oluştu. Karşılaşmaya bulduğu üç sayılık isabetlerle çok iyi bir giriş yapan Anadolu Efes, savunmada ise rakibine kolay atış şansı tanımadı. Beaubois'tan bulduğu üç sayılık isabetle periyodun bitimine 3.58 kala farkı 8e çıkaran Efes, rakibine molayı aldırdı: 11-19. Moladan da iyi dönen Efes, 2.18 kala Beaubois'dan bulduğu üç sayılık basketle farkı çift hanelere çıkardı: 13-23. Kalan bölümde iki takım da skor üretmekte zorlandı ve ilk periyodu Anadolu Efes, 25-15 önde kapattı.

2nci periyoda iki takım da karşılıklı sayılarla başlarken ilk 3 dakika Efes'in 31-22'lik üstünlüğü ile geçildi. Bu dakikanın ardından oyunun kontrolünü eline geçiren Anadolu Efes, Larkin ve Micic ile etkili oldu. Periyodun bitimine 5:34 kala Micic'in üç sayılık basketiyle farkı 15e çıkaran Efes, rakibine de molayı aldırdı: 24-39. Kalan bölümde Efes, skor üstünlüğünü korumayı başarırken periyodun bitimine 1 saniye kala Clyburn'ün basketiyle ilk yarı Efesin 49-37 üstünlüğü ile sona erdi.

3üncü periyoda da iyi başlayan taraf Anadolu Efes oldu. Micic'ten bulduğu 6 sayıyla 8.32 kala Efes, farkı 18'e çıkardı: 37-55. İlerleyen dakikalarda hücumda etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, 4.30 kala Sertaç'tan bulduğu iki sayılık basketle farkı 20'ye yükseltti: 46-66. Periyodun kalan bölümünde aradaki farkı koruyan lacivert-beyazlı ekip, son periyoda 71-55 önde girdi.

Son periyoda CSKA Moskova iyi başladı. 1 dakika içerisinde Ukhov ve Lundberg'ten bulduğu üç sayılık basketlerle farkı 10a indiren Rus ekibi, Anadolu Efese molayı aldırdı: 61-71. Periyodun bitimine 4:50 kala Hacket'tın bulduğu iki sayılık basketle fark 8e indi: 73-81. Bu dakikanın ardından CSKA farkı eritmeye başladı. Hackett ve Clyburn ile etkili olan CSKA Moskova, 1:08 kala Kurbanov'dan bulduğu serbest atış isabetleriyle farkı 1e indirdi: 86-87. Bitime 7 saniye kala Larkin'in serbest atış isabetiyle Efes, skoru 88-86'ya getirdi. Bitime 2 saniye kala Clyburnün 3 sayılık atışından isabeti bulamayan CSKA, faul yaptı. Larkin'in 1/2 atmasıyla Efes skoru 89-86ya getirdi ve maçı bu skorla kazanarak adını finale yazdırdı.

Anadolu Efes'te Micic 25 sayıyla oynarken, CSKA Moskova'da Clyburn ürettiği 26 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

RAKİP BARCELONA

THY EuroLeague Final Four mücadelesinde EA7 Olimpia Milano'yu 84-82 mağlup eden Barcelona finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.

Üst üste 2. kez finalde

Anadolu Efes, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üst üste ikinci kez finale yükseldi. Avrupa Ligi'nde ilk olarak 2018-2019 sezonunda final oynama başarısı gösteren lacivert-beyazlı takım, CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikincilikle yetinmişti. Dörtlü Final'de 4. kez mücadele eden Anadolu Efes, 2000 ve 2001'de ise üçüncülük elde etmişti.

Lacivert-beyazlı takımın başantrenörü Ergin Ataman da dördüncü kez yer aldığı Dörtlü Final'de ikinci kez finale yükselme sevinci yaşadı.

THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilmişti.

CSKA Moskova'dan rövanşı aldı

Dörtlü Final ilk müsabakasında CSKA Moskova'yı mağlup ederek adını finale yazdıran Anadolu Efes, 2018-2019 sezonunda oynanan final maçının rövanşını aldı.

Organizasyonda 2018-2019 sezonunda İspanya 'da oynanan finalde CSKA Moskova, Anadolu Efes'e üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaşmıştı.

Lacivert-beyazlı ekip, bu galibiyetle rakibinden 2 yıl önce oynanan final maçının rövanşını aldı.

Micic'ten etkili performans

Anadolu Efes'in Sırp oyuncusu Vasilije Micic, CSKA Moskova karşısında sergilediği performansla lacivert-beyazlıların finale yükselmesinde başrol üstlendi.

Micic, kaydettiği 25 sayıyla maçın adamı seçildi. THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunun En Değerli Oyuncusu (MVP) unvanının sahibi olan Vasilije Micic, ayrıca 6 asist ve 3 ribaunt üretti.

Lacivert-beyazlı takımda Sertaç Şanlı 19 ve Rodrigue Beaubois ise 15 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Üst üste 5. kez Türk takımları finalde

Türk temsilcileri, THY Avrupa Ligi'nde üst üste 5. kez finale yükseldi. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2016, 2017 ve 2018'de Fenerbahçe adını finale yazdırdı. 2017'de kupanın sahibi olan sarı-lacivertli takım, 2016 ve 2018'de ise ikincilikle yetindi. Anadolu Efes ise tarihinde ilk kez final oynadığı 2019'da ikinci olmuştu.

Final 30 Mayıs'ta

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'in mücadele edeceği final karşılaşması, 30 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Lacivert-beyazlılar, finalde Barcelona-AX Armani Exchange Milan maçının galibiyle karşılaşacak. Final müsabakası, TSİ 21.30'da başlayacak.

CSKA Moskova - Anadolu Efes: 86-89

SALON: Lanxess Arena

HAKEMLER: Sasa Pukl, Juan Carlos Garcia, Gytis Vilius

CSKA MOSKOVA: Hackett 17, Hilliard, Kurbanov 2, Shengelia 10, Eric, Voigtmann 6, Clyburn 26, Antonov, Strelnieks 2, Lundberg 15, Ukhov 8

ANADOLU EFES: Micic 25, Beaubois 15, Simon 10, Singleton 1, Sertaç Şanlı 19, Larkin 11, Anderson 2, Dunston, Moerman 6, Doğuş Balbay

1İNCİ PERİYOT: 15-25

İLK YARI: 37-49

3ÜNCÜ PERİYOT: 55-71

BEŞ FAUL: 33.01 Lundberg (CSKA Moskova) - 36.55 Micic (Anadolu Efes)