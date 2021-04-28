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Euroleague Final-Four seyircisiz oynanacak!

Euroleague Final-Four seyircisiz oynanacak!

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenecek olan Turkish Airlines EuroLeague final-four'un seyircisiz oynanmasına karar verildi.

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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Almanya'nın Köln şehrinin ev sahipliği yapacağı 2020-2021 sezonu Dörtlü Finali seyircisiz oynanacak.
 
Organizasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Dörtlü Final karşılaşmalarının seyircisiz yapılmasına karar verildiği belirtildi.
 
Türkiye'den Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun mücadele ettiği ligde, play-off çeyrek final maçları 4 Mayıs'a kadar tamamlanacak.
 
2020-2021 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Dörtlü Final, 28-30 Mayıs'ta Almanya'nın Köln kentindeki Lanxess Arena'da düzenlenecek.

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Etiketler: Euroleague
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