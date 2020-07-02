Everton 2-1 Leicester City

Premier Lig'de 32. haftada Everton ile Leicester City karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Everton 2-1 kazandı. Bu sonuçla birlikte Leicester City'nin galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

02 Temmuz 2020 Perşembe - 7:35
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Everton ile Leicester City, Premier Lig'de 32. hafta maçında kozlarını paylaştı.
 
Mücadelenin 10. dakikasında Richarlison ile öne geçen Everton, 16. dakikada Sigurdsson'un golüyle farkı 2'ye çıkardı.
 
Son sözü 51. dakikada Iheanacho söyledi ve Everton, Leicester City'i 2-1 mağlup etti.
 
 
 
 
İLK 11'LER
 
Everton: Pickford, Holgate, Keane, Coleman, Digne, Andre Gomes, Sigurdsson, Iwobi, Gordon, Richarlison, Calvert-Lewin
 
Leicester City: Schmeichel, Justin, Evans, Çağlar, Chilwell, Ndidi, Albrighton, Tielemans, Praet, Barnes, Vardy
 
 

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