Everton 2-1 Leicester City

02 Temmuz 2020 Perşembe - 7:35
Everton ile Leicester City, Premier Lig
'de 32. hafta maçında kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 10. dakikasında Richarlison ile öne geçen Everton
, 16. dakikada Sigurdsson'un golüyle farkı 2'ye çıkardı.
Son sözü 51. dakikada Iheanacho söyledi ve Everton, Leicester City'i 2-1 mağlup etti.
İLK 11'LER
Everton: Pickford, Holgate, Keane, Coleman, Digne, Andre Gomes, Sigurdsson, Iwobi, Gordon, Richarlison, Calvert-Lewin
Leicester City: Schmeichel, Justin, Evans, Çağlar, Chilwell, Ndidi, Albrighton, Tielemans, Praet, Barnes, Vardy