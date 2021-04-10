Exchange Milan - Anadolu Efes mücadelesinin özet görüntüleri!

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague 34. ve son hafta maçında AX Armani Exchange Milan'a konuk oldu. Mediolanum Forum’da oynanan karşılaşma Milano'nun 98-75'lik üstünlüğü ile sona erdi, temsilcimiz normal sezonu 3. sırada tamamladı.

10 Nisan 2021 Cumartesi - 1:18 | Son Güncelleme : 10 04 2021 - 1:25
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Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague 34. ve son hafta maçında İtalya’nın AX Armani Exchange Milan takımına konuk oldu. Mediolanum Forum’da oynanna maça iyi başlayan AX Armani Exchange Milan, ilk çeyreği 29-19 önde geçerken soyunma odasına da 49-39 üstün girdi. İkinci devrede aradaki farkı açan ev sahibi ekip, üçüncü çeyreğini 78-56 önde bitirdiği karşılaşmayı 98-75 kazandı.

Anadolu Efes, normal sezonu 22 galibiyet ve 12 yenilgiyle 3. sırada tamamladı. AX Armani Exchange Milan ise 21 galibiyetini Efes karşısında aldı.

Normal sezonun tamamlanmasının ardından Play-Off eşleşmeleri de belli oldu. Anadolu Efes, sezonu 6. sırada bitiren Real Madrid ile Play-Off'ta kozlarını paylaşacak.

AX Armani Exchange Milan 29-19 Anadolu Efes | 1. Çeyrek Sonucu

AX Armani Exchange Milan 49-39 Anadolu Efes | İlk Yarı Sonucu

AX Armani Exchange Milan 78-56 Anadolu Efes | 3. Çeyrek Sonucu

AX Armani Exchange Milan 98-75 Anadolu Efes | Maç Sonucu

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Etiketler: Olimpia Milano Anadolu Efes Turkish Airlines Euroleague
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