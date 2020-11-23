Ezeli rakipler arasında Diego Costa savaşı

Sezon sonunda Atletico Madrid ile kontratı sona erecek olan Diego Costa için Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş devrede.

23 Kasım 2020 Pazartesi - 9:55
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İspanyol forvet Diego Costa'nın Atletico'dan ayrılmasına artık kesin gözle bakılıyor. Simeone'nin gözünden düştüğü konuşulan oyuncu için Türkiye iddiaları yeniden alevlendi.
 
32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bitiyor olması nedeniyle, Ocak ayında bir ayrılığın gerçekleşmesi bekleniyor.
 
EN İYİ TEKLİF 3 BÜYÜKLERDEN
 
Geçtiğimiz sezon sonunda Amerika, Çin ve Suudi Arabistan'dan teklifler alan Costa'ya en iyi teklif yine Türkiye'den geldi.
 
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Diego Costa için transfer şartlarını zorlamaya istekli görünüyor. Galatasaray ve Fenerbahçe, 1 numaralı hedef olarak Costa'yı belirlerken, Beşiktaş'ın ise ekonomik şartları karşılaması dahilinde oyuncuyu kadrosuna katması bekleniyor.
 
32 yaşındaki Diego Costa, bu sezon sadece 5 La Liga maçında görev aldı ve bu maçlarda 1 gol kaydetti.
 

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Etiketler: diego costa fenerbahçe galatasaray beşiktaş
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