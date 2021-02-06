Ezeli rakiplerin giyeceği formalar belli oldu

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde her iki takımın da giyeceği formalar belli oldu.

06 Şubat 2021 Cumartesi - 12:53
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Galatasaray, bugün saat 19:00'da oynanacak Fenerbahçe derbisine turuncu formasıyla çıkacağını açıkladı. İki ezeli rakip önceki yıllarda bu derbilere klasikleşen çubuklu ve parçalı formalarıyla çıkardı. Ancak bu sezon iki büyük takımın klasik formalarının arkasındaki sarı alan, hakem ve seyirci için sorun teşkil ettiğinden iki takımdan biri alternatif formaya geçmek zorunda kalıyor.
 
TFF kuralları gereği forma seçim hakkı ev sahibi takımda. Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan maça Galatasaray parçalı formasıyla çıkmış, Fenerbahçe ise lacivert formayı giymişti. Bu akşam da Fenerbahçe klasik çubuklu formasıyla sahada olacak. Galatasaray ise turuncu formasını giyecek.

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Etiketler: fenerbahçe galatasaray
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