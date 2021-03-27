Ezgjan Alioski adım adım Galatasaray'a...

Leeds United ile yollarını ayırmaya hazırlanan Makedon yıldız Ezgjan Alioski Galatasaray'a geliyor.

27 Mart 2021 Cumartesi - 12:58
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Galatasaray'da sürpriz bir transferi gündemi dikkat çekti. İngiltere'de Athletic için Leeds United'ı takip eden Phil Hay, sarı-kırmızılıların sol bek Ezgjan Alioski ile ilgilendiğini belirtti.
 
29 yaşındaki Makedon sol bek için Galatasaray'ın ciddi anlamda takipte olduğu aktarıldı. Ancak Leeds United'ın deneyimli futbolcuyu bırakmak istemediği vurgulandı.
 
Phil Hay'in haberinde 2017'den beri Leeds United'da olan ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Alioski için önemli gelişmelerin beklendiği dile getirildi. Bu sezon 29 resmi maçta 3 gol atan Makedon sol bek için Leeds United'ın iyi bir sözleşme teklifi sunamadığı bu nedenle Galatasaray'ın öne çıkabileceği aktarıldı. (Milliyet)

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Etiketler: Ezgjan Alioski galatasaray
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