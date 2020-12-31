F.Bahçe-Başakşehir maçının hakemi Bahattin Şimşek'e büyük şok! FIFA...

FIFA listelerinin ülke federasyonlarına 14-18 Aralık tarihleri arasında gönderildiği; kararın F.Bahçe-Başakşehir maçıyla ilgisinin olmadığı belirtildi. Nihai seçimi FIFA’nın yaptığı da ifade edildi.

2021 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler için Riva’da kokart töreni düzenlenmesinin ardından gözler birden 18 Kasım’da gönderilen aday listesine çevrildi. Çünkü FIFA’nın bu sezon yeni oluşturduğu FIFA VAR kategorisine Türkiye’den 5 isim önerilmişti. Ancak 4 ismin kabul edilip, F.Bahçe-Başakşehir maçının hakemi Bahattin Şimşek’in listede olmadığı görülünce, kulüpler tarafından düdük astırılan hakem şeceresi geniş ülkemizde son maçta yaşananların ardından birkaç saatliğine “acaba Başakşehir etkisi mi?” merakı uyandı. Lakin onaylanan FIFA listelerinin ülke federasyonlarına 14-18 Aralık tarihleri arasında gönderildiği; F.Bahçe-Başakşehir maçıyla ilgisinin olmadığı belirtildi. Ayrıca FIFA VAR kontenjanı konusunda da yeni oluşturulan bir kategori olduğundan ülke federasyonlarına listede sınır getirilmediği, ancak gönderilen adaylar arasından nihai seçimi doğal olarak FIFA’nın yaptığı. FIFA’nın VAR kadrosuna adaylar için federasyonlara tavsiyesi şu şekilde: 1. FIFA kokartlı olması 2. Daha önceden FIFA kokartı taşıyanlardan olması 3. Ülkede oluştulan özel VAR kadrosundaki isimler (Özgüç Türkalp gibi)

ŞiMDi GÖZLER MHK’DA GÖREV ALACAKLAR MI?

TFF veya MHK kanadından gerek hakemi, gerek kurulu, gerek Başakşehir’i zan altında bırakmadan kısa bir açıklama yapmak ve bilgi kirliliğini önlemek günümüz iletişim kanalları adına çok zor olmasa gerek. Bir saman alevi tartışmayı geride bırakırken, şimdi gözler MHK’ya çevrildi. F.Bahçe-Beşiktaş derbisinde Tugay Kaan Numanoğlu ile Karagümrük-G. Saray maçında Mustafa Öğretmenoğlu başarısız performans gösteren iki isimdi. MHK’nın atama hatası bir kenarda. Bununla birlikte hemen MHK’nın desteğini alarak üst üste görevlendirildiler. MHK “hata da yapsalar yeni yüzlerimizin arkasındayız” mesajı verdi.

Aynı adalet ve sahip çıkma yaklaşımıyla F.Bahçe-Başakşehir maçı hakemlerine de görevlendirmeler gelecek mi, merakla bekliyoruz. Aksi durumda mesaj çok farklı olacaktır.