F.Bahçe'de flaş Gökhan Gönül gelişmesi

ARKADAŞLARINA 'OYNAYACAĞIM' SÖZÜ VERDİ



GEÇEN SEZON BEŞIKTAŞ'TA F.BAHÇE'YE GOL ATTI



35 yaşındaki Gökhan geçen sezon Beşiktaş formasıyla ligdeki iki F.Bahçe maçında da sahada yer almıştı. Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı ilk derbide bir gol attı.