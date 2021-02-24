F.Bahçe'de İrfan Can ve Luiz Gustavo'dan haber geldi

24 Şubat 2021 Çarşamba - 7:57
Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor
'a konuk olacak Fenerbahçe'de sakat futbolculardan Novak ve İrfan Can'dan iyi haber
geldi. Son olarak ligde evinde Göztepe'ye mağlup olan Sarı-lacivertlilerde Filip Novak, takıma dönerken İrfan Can Kahveci'nin ise Trabzonspor maçı kadrosunda yer alacağı belirtildi. Gustavo'nun durumu ise son yapılacak tsetler sonrası belli olacak.
Filip Novak: Bugünkü Antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Bu hafta Trabzonspor maçında forma giyebilecek.
İrfan Can Kahveci: Bugün tesislerde sakatlık sonrası özel testlere tabi tutulacak. Test sonuçlarına göre bugün takıma katılacak. Oyuncunun kendisini iyi hissettiği ve çok yüksek ihtimalle Trabzonspor maçı kadrosunda yer alacağı belirtildi.
Luiz Gustavo:
Brezilyalı oyuncu, sakatlığının hangi seviyede iyileştiğini görmek için bir kez daha MR'a girecek. Gustavo'nun pazar günkü mücadelede görev yapma ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.