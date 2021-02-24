F.Bahçe'de İrfan Can ve Luiz Gustavo'dan haber geldi

Sakatlıkları devam eden Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Novak'ın son durumu belli oldu.

24 Şubat 2021 Çarşamba - 7:57
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Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de sakat futbolculardan Novak ve İrfan Can'dan iyi haber geldi. Son olarak ligde evinde Göztepe'ye mağlup olan Sarı-lacivertlilerde Filip Novak, takıma dönerken İrfan Can Kahveci'nin ise Trabzonspor maçı kadrosunda yer alacağı belirtildi. Gustavo'nun durumu ise son yapılacak tsetler sonrası belli olacak.
 
Filip Novak: Bugünkü Antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Bu hafta Trabzonspor maçında forma giyebilecek.
 
İrfan Can Kahveci: Bugün tesislerde sakatlık sonrası özel testlere tabi tutulacak. Test sonuçlarına göre bugün takıma katılacak. Oyuncunun kendisini iyi hissettiği ve çok yüksek ihtimalle Trabzonspor maçı kadrosunda yer alacağı belirtildi.
 
Luiz Gustavo: Brezilyalı oyuncu, sakatlığının hangi seviyede iyileştiğini görmek için bir kez daha MR'a girecek. Gustavo'nun pazar günkü mücadelede görev yapma ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.

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Etiketler: luiz gustavo irfan can novak fenerbahçe
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