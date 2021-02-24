F.Bahçe'de İrfan Can ve Luiz Gustavo'dan haber geldi

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor 'a konuk olacak Fenerbahçe'de sakat futbolculardan Novak ve İrfan Can'dan iyi haber geldi. Son olarak ligde evinde Göztepe'ye mağlup olan Sarı-lacivertlilerde Filip Novak, takıma dönerken İrfan Can Kahveci'nin ise Trabzonspor maçı kadrosunda yer alacağı belirtildi. Gustavo'nun durumu ise son yapılacak tsetler sonrası belli olacak.

Filip Novak: Bugünkü Antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Bu hafta Trabzonspor maçında forma giyebilecek.

İrfan Can Kahveci: Bugün tesislerde sakatlık sonrası özel testlere tabi tutulacak. Test sonuçlarına göre bugün takıma katılacak. Oyuncunun kendisini iyi hissettiği ve çok yüksek ihtimalle Trabzonspor maçı kadrosunda yer alacağı belirtildi.