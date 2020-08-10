F.Bahçe'den flaş talep! 2 kulüp reddetti...Toplantı sona erdi!

TFF yöneticileri ile Kulüpler Birliği temsilcilerinin yaptığı toplantı sona erdi. Toplantıda Kulüpler Birliği, yüzde 15'lik sapmanın yüzde 40'a çıkarılmasını istedi. Öte yandan Fenerbahçe, ana para ödemesinin harcama limitlerinden kaldırılmasını talep etti. Galatasaray ve Trabzonspor bunu kabul etmedi

10 Ağustos 2020 Pazartesi - 19:19
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Federasyonun açıkladığı harcama limitleri sonrası, Süper Lig ekiplerinden 8 kulübün başkanı ve yöneticileri TFF Başkanı Nihat Özdemir'e harcama limitlerine ilişkin itirazda bulunmak amacıyla Riva’da toplantı yaptı.
 
Trt Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, ana para ödemesinin harcama limitlerinden kaldırılmasını talep etti. Nihat Özdemir, bu konuda tüm kulüplerin ıslak imzasının olması gerektiğini söyledi. Trabzonspor kabul etmedi. Galatasaray ise önümüzdeki sezondan itibaren geçerli olmak üzere kabul etti.
 
Kasımpaşa kulübü ise harcama limitlerine gelirlerin 3'te 1'inden fazlasının yansıtılmasını talep etti. 
 
Kulüpler Birliği, yüzde 15'lik sapmanın yüzde 40'a çıkarılmasını istedi.

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