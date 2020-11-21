F.Bahçe hayran kalmıştı! Başkan resmen açıkladı

Santos'un başkanı Jose Carlos Peres adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Kaio Jorge için 'bize gelen teklif yok' dedi.

21 Kasım 2020 Cumartesi - 13:17
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Adı son günlerde Fenerbahçe ile anılan Kaio Jorge için kulübü Santos'un başkanı Jose Carlos Peres açıklamalarda bulundu.
 
Fenerbahçe'nin ardından Kaio Jorge için Juventus'un devreye girdiği belirtilmiş, İtalyan devinin Jorge için 20 milyon euroyu bile gözden çıkartabileceği kaydedilmişti.
 
''AVRUPA'DAN İLGİLENEN TAKIMLAR GÖRÜYORUM''
 
ESPN'e konuşan Peres, ''Kaio Jorge için bize Juventus'tan ne teklif ne de görüşme talebi geldi. Avrupa'da gazeteler ve internet sitelerinde Jorge için birçok takımın ilgilendiğini görüyorum. Juventus'tan bunlardan birisi ama gelen bir teklif yok. Varsayımlar üzerinden konuşamayız.'' sözlerini kullandı.
 
FABIO LUCIANO FENERBAHÇE'YE ÖNERDİ
 
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun, ''Bize kendin gibi iyi kaliteli oyuncular bul" dediği eski sarı lacivertli futbolcu Fabio Luciano, ilk ismi ülkesinde bulmuştu. Fabio Luciano, Fenerbahçe'nin önüne Santos'un 18'lik harika çocuğu Kaio Jorge'yi getirmişti.
 
EMRE BELÖZOĞLU HAYRAN KALDI
 
Fenerbahçe scout ekibinin takip ettiği Kaito Jorge'ye Emre Belözoğlu'nun hayran kaldığı öğrenilmişti...
 

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Etiketler: Jose Carlos Peres Kaio Jorge fenerbahçe
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