F.Bahçe yara aldı, Süper Lig'de puan durumu karıştı!

22 Eylül 2020 Salı - 0:32
Çılgın Sayısal Loto'da sonuçlar belli oldu
F.Bahçe yara aldı, puan durumu karıştı!Son sırada...
F.Bahçe yara aldı, puan durumu karıştı!
F.Bahçe'ye golcü müjdesi! Geliyor...Duyurdular!
Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, sahasında ligin yeni takımı Atakaş Hatayspor
ile 0-0 berabere kaldı.
MKE Ankaragücü'nün maç yapmadan (BAY) geçtiği ligin ikinci haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
Yeni Malatyaspor-Göztepe: 1-1
Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor
: 0-0
Gaziantep FK-Fatih Karagümrük: 2-2
Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: 0-0
Puan durumu
Süper Lig'de 2. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
3. hafta programı
Süper Lig'de 3. hafta maçlarının programı şöyle:
25 Eylül Cuma:
20.00 Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)
26 Eylül Cumartesi:
13.30 Hes
Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Hatayspor-Kasımpaşa (Antakya Atatürk)
16.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)
27 Eylül Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)
16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül)
28 Eylül Pazartesi:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor (Antalya)