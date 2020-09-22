F.Bahçe yara aldı, Süper Lig'de puan durumu karıştı!

Süper Lig'de 2. hafta yapılan Fenerbahçe - A. Hatayspor maçıyla tamamlandı. Bu maç sonrası ligde puan durumu farklı bir hal aldı. Son şampiyon ise 2. hafta sonunda ligin son sırasında yer aldı.

22 Eylül 2020 Salı - 0:32
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Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, sahasında ligin yeni takımı Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı.
 
MKE Ankaragücü'nün maç yapmadan (BAY) geçtiği ligin ikinci haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
 
Yeni Malatyaspor-Göztepe: 1-1
 
Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor: 0-0
 
Yukatel Denizlispor-Trabzonspor: 0-0
 
Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor: 2-0
 
Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: 1-1
 
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor: 1-2
 
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 2-0
 
Gaziantep FK-Fatih Karagümrük: 2-2
 
Medipol Başakşehir-Galatasaray: 0-2
 
Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: 0-0
 
Puan durumu
 
Süper Lig'de 2. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
 
 
3. hafta programı
 
Süper Lig'de 3. hafta maçlarının programı şöyle:
 
25 Eylül Cuma:
 
20.00 Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)
 
26 Eylül Cumartesi:
 
13.30 Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
 
16.00 Hatayspor-Kasımpaşa (Antakya Atatürk)
 
16.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)
 
19.00 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor (Medical Park)
 
27 Eylül Pazar:
 
13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)
 
16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül)
 
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)
 
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)
 
28 Eylül Pazartesi:
 
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor (Antalya)

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